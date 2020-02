O koronaviru, chřipce a »španělské chřipce«

Informace, které se k nám dostávají o koronaviru v Číně, je třeba brát s jistou rezervou. Bojím se, že celá situace kolem wuchanského koronaviru má totiž nemálo politických souvislostí. Chápu ovšem, že lidé se bojí »neznámého zabijáka«, který se šíří z Číny do dalších zemí a jako by ho nikdo nedokázal zastavovat. To druhé pravda není, stačí se podívat na počet nemocných a počet uzdravených. Naštěstí pro lidstvo, čínské tolik pomlouvané komunistické orgány přistoupily k boji s koronavirem velmi odpovědně. Bojím se, že jiná země by takové množství nakažených těžko zvládala. Jde ale o epidemii - nelze ji znevažovat.

Koronaviry jsou poměrně časté RNA viry, které způsobují infekce dýchacích cest. Tyto infekce mohou mít různou tíži od běžného nachlazení po zápaly plic s multiorgánovým selháním a smrtí. Problémem je delší inkubační doba, která se odhaduje až 24 dnů a bezpříznakové období, ve kterém je již nemocný infekční pro své okolí. Virus se na člověka zřejmě dostal ze zvířat pravděpodobně od hadů. Šíří se jako »naše chřipka« kapénkově, ale musí být pravděpodobně bližší kontakt mezi nakaženým a zdravým člověkem, takže lépe v uzavřených prostorách než na ulici. Kromě toho, že tento detailně neznáme, se navíc jeho vlastnosti mohou postupně změnit kvůli mutacím. A to je důvod, proč velmi špatně hledáme jeden jistý lék na ono onemocnění. Nutno konstatovat, že nedošlo v žádném státě mimo Čínu ke vzniku sekundárního nekontrolovaného ohniska infekce. To ovšem neznamená, že bychom měli koronavirus brát na lehkou váhu. Oproti SARS usmrtí mnohem méně nakažených, ale na druhou stranu se šíří kapénkově a má dost dlouhou inkubační dobu, a navíc je jeho nositel bez příznaků – tj. šíří se velice snadno a rychle. Jeho úmrtnost je lehce nad 2 %, ale ve Wu-chanu činí, zdá se, až 5 %. Tato letalita neboli úmrtnost je asi 20krát vyšší, než má běžná chřipka.

Žijeme však v Česku. Tady u nás na tu chřipkou onemocní ročně deset až patnáct procent populace a na komplikace při onemocnění chřipkou umírá několik desítek lidí, kteří nebyli očkováni proti chřipce. Nutno říci, že musíme rozlišovat mezi obyčejným nachlazením - virózou a chřipkou. Na virózu nikdo neumře, ale na chřipku může umřít bohužel i zdravý člověk, zejména na komplikace z postižení plic (zápal plic) či srdce (zánět srdečního svalu), ale i další komplikace. Prevencí je očkování, které je právě pro rizikové a starší pacienty zdarma, resp. hrazeno ze zdravotního pojištění! U nás je proočkovanost bohužel mizivá. Rozdíl mezi virózou a chřipkou jsou následující: Při chřipce jsou teploty kolem 38-40°C, výrazná únava, kašel, kloubní bolesti, není rýma. Při nachlazení je teplota lehce nad 37°C, mírný kašel a rýma, pocit zahlenění, nejsou bolesti kloubů a svalů.

Epidemie chřipky se neustále opakují. Jsou metlou 20. a 21. století. Nelze je ovšem srovnávat, a vlastně ani wuchanský koronavirus, se »španělskou chřipkou«, která po několik let koncem první světové války sužovala veškeré lidstvo. Podle odhadů jí podlehlo 20 až 100 milionů lidí. Tehdy totiž lidé byli vyčerpáni válkou. Vojáci byli přesunováni z místa na místo. Proto se počet nemocných šířil snad geometrickou řadou. Také hygiena byla válkou velmi narušena. Lidé byli rádi, že přežili, a to ostatní v té chvíli se jim zdálo méně důležité a při tom právě »to ostatní« mělo být v jejich prvořadém zájmu. Nebyl dostatek léků a ani znalostí, jak s nemocí bojovat. Taková situace dnes není. »Španělská chřipka« pojmenovaná omylem po Španělsku, přestože její první výskyt je připsán francouzskému vojenskému lazaretu, měla všechny podmínky pro rychlé šíření, a dokonce dokázala zasáhnout zdánlivě odlehlá místa. Také nebezpečí nákazy jako by neodpovídalo dosavadním pravidlům. Zvláště zasaženými byly totiž mladé ženy a muži v nejlepším věku kolem 20-40 let. Ukázalo se, že čím silnější imunita, tím prudší obrana organismu, která pacienta také zabila. Pokud jde o české země na »španělskou chřipku« zemřelo údajně až sedmdesát pět tisíc lidí. Čísla nejsou ovšem příliš přesná.

Nejznámější obětí ve světě byl excísař Karel. Málo se ví, že na tuto chřipku zemřeli i malíř Egon Schiele či francouzský básník Guillaume Apollinaire – to jen na okraj.

A jaká jsou preventivní opatření proti všem kapénkově se šířícím nemocem a chřipkám? Co nejvíce dbát nejen na hygienu, ale i prevenci, nechat se očkovat a uposlechnout rad lékařů, což přece jen zbrzdí šíření onemocnění.

Osobně vyjadřuji úctu čínským orgánům, které - i když třeba zpočátku byly zaskočeny - dokázaly zajistit takovou péči o nemocné a přijmout opatření, jež přece jen zbrzďují šíření tohoto viru, a věřme, že časem ho dokonce zcela zastaví.

MUDr. Kateřina JIROUSOVÁ