Krváky po desáté

Horory. To jsou pro někoho příjemné filmy pro večer, jinému stačí podívat se na večerní zprávy. Prakticky stačí ale zapnout televizi kdykoliv během dne. Nějakou tu detektivku, smrt, krváček nebo akční bitku tam vždy najdete.

Člověk je zvláštní tvor, kterého mnohdy násilí přímo fascinuje. I když dnes mnozí mají problém naporcovat koupené kuře, protože při tom vidí maso, krev a lámání kostí, dívat se na to v televizi jim přijde normální. Proto byly už ve středověku popravy divácky vítanou záležitostí a dnešní televizní a filmové společnosti to moc dobře vědí a přizpůsobují tomu i své výtvory. Které navíc s posouvající se hranicí odolnosti diváků jsou každým rokem čím dál více řekněme nápaditější.

A ačkoliv prakticky každý řekne, že násilí je špatné a že je krveprolití znechucuje, stejně se nemohou odtrhnout od příběhů vrahů, detektivek, krvavých akčních filmů a hororů. Co je na morbidních tématech natolik zajímavého, že se jich lidé nemohou nabažit?

Mnozí lidé to vnímají jako příjemný pocit děsu. Každé bodnutí a každý výkřik s sebou přináší vlnu neurotransmiterů, které zvyšují tlak a zrychlují dech a zvyšují hladinu cukru v krvi. Reakce se podobá vzrušení. Navíc se do těla vyloučí dopamin, který je spojený s jídlem či sexem.

Tato reakce může být v nebezpečných situacích cestou k našemu přežití, protože nám pomáhají reagovat na hrozbu. Ve chvíli, kdy jsou lidé v bezpečí, je tato reakce jen příjemným zpestřením.

Jenže to platí pro dospělého člověka stejně jako pro děti. Ale zatímco dospělí mají většinou už pevně nastavené hranice mezi dobrem a zlem, realitou a fikcí, děti si tyto hranice teprve budují. A učí se, co je normální, morální, dobré a co ne. Jenže, co se mají učit, je-li jim takováto věc podstrkávána v televizi téměř po celý den?

Podle mého stejně jako sexuální scény by i realisticky zobrazené násilné, krvavé a nechutné scény měly být povoleny pro vysílání až po desáté hodině. Pokud si s nimi děti jako diváci také spojují ten pocit hrůzy, který se v těle mění na směsku příjemně působících hormonů, chtějí si pak na takové věci i hrát, zkusit je, zopakovat. Kam až to může v krajním případě zajít, nechci domýšlet. Utýraná zvířátka či násilí mezi dětmi, které se občas objeví ve zprávách, mluví samo za sebe…

Helena KOČOVÁ