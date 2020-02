FOTO - Haló noviny

Myslivost je kulturním dědictvím každého státu

Podpora myslivosti v rámci střední Evropy, zdůraznění důležitosti žen v tomto oboru a zlepšení mediálního obrazu myslivosti byly hlavními tématy konference Ženy v myslivosti – V4+, který se konal v prostorách Poslanecké sněmovny.

»Koho by napadlo před 29 lety, když se naši prezidenti potkali v maďarském Visegrádu a domluvili se na spolupráci, jaký to bude úspěšný projekt. Že to bude projekt bez smluv, bez byrokracie, projekt, který je založený na společné historii a na společném přátelství,« řekl na úvod konference předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Ačkoli je podle něj někdy až koordinovaná snaha narušit visegrádskou spolupráci, tak se Visegrádu daří stále lépe a přidávají se nové oblasti spolupráce. Jednou z nich je právě myslivost. Setkání žen aktivních v této oblasti bylo historicky první, a kromě zástupkyň zemí V4, do Prahy přijely také myslivkyně z Německa, Rakouska, Srbska a Slovinska.

»Ženy v myslivosti jsou ty, kdo je tím hlavním tahounem lidské tváře myslivosti. Mediálně myslivost někdy nedopadá dobře, ale myslivost má mnoho tváří. Ta dnešní je o spolupráci, o přátelství, o jiném rozměru, než podávají média,« řekl předseda podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Pavel Kováčik (KSČM). Ocenil práci žen v tomto oboru, která vedle výkonu tradiční myslivosti zahrnuje i otázku ochrany životního prostředí, otázku práce s mládeží, ochrany živočišných druhů či ochrany biodiverzity.

FOTO - Haló noviny

Kováčik věří, že kromě českého sokolnictví se do seznamu nehmotného kulturního dědictví Unesco dostane také tradiční česká, moravská a slezská myslivost. »Myslivost je kulturním dědictvím každého státu, každého národa,« prohlásil Kováčik.

Ženy dokážou myslivost kultivovat

Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota si posteskl, že z téměř 60 tisíc myslivců registrovaných v jednotě je pouze šest procent žen. »Přáním nás všech je dohnat Německo, kde je zhruba osm procent žen provozujících myslivost. Ženy totiž dokážou myslivost kultivovat a přispět k lepšímu pohledu veřejnosti na myslivce,« uvedl Janota.

Významnou součástí myslivectví je klub Dámy české myslivosti. Jeho předsedkyně Jiřina Špálová informovala, že zájem žen o myslivost roste. Na rozdíl od mužů, kde je 35 procent myslivců v důchodovém věku, je v důchodovém věku pouze osm procent žen aktivních v myslivectví. Připomněla, že hlavní záměr klubu je pozitivní popularizace myslivosti.

»Myslivost je bezesporu nehmotné kulturní dědictví a je také velkou tradicí. Je součástí našeho zemědělství, tuto tradiční venkovskou hodnotu si musíme chránit, dále ji rozvíjet a předávat dalším generacím,« prohlásil předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek (ANO). Mrzí ho, že myslivost je ještě stále převážně výsadou mužů. V ČR se myslivosti věnují zhruba tři tisíce žen. »Jedná se o ženy, které mají rády myslivost, přírodu, kynologii, sokolnictví, hudbu a tradice. Ženy, které vedou děti k lásce k přírodě a myslivosti, ženy z celé ČR a všech věkových kategorií,« uvedl.

Poděkoval všem myslivcům za to, že obětavě věnují spoustu času práci se zvěří, že se s obrovským nasazením podílejí na řešení nejrůznějších krizových situací. Konkrétně připomněl řešení nákazy afrického moru prasat. »Bez této pomoci bychom tu situaci nezvládli,« uvedl. Ženy ale podle něj dodávají myslivosti zcela jiný rozměr. »Vedou k lásce k přírodě naše děti a jedinečným způsobem se podílejí i na propagaci myslivosti,« ocenil činnost žen působících v myslivosti.

(jad)