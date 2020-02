Ilustrační FOTO - Pixabay

Nemocnice jsou na COVID – 19 připravené

Nemocnice v České republice jsou na případný výskyt koronaviru připraveny, zatím v ČR není, riziko ale existuje.

V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. »Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom diskutovali,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

»V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni,« uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších resortů. »Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí,« uvedl.

»Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil,« dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.

Letiště filtruje cestující

Letiště Praha vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. V Brně, kam léta dvakrát týdně linka z Bergama poblíž Milána, speciální opatření nemají. Letiště je však připravené okamžitě jednat, pokud to budou požadovat hygienici či ministerstvo zdravotnictví, řekl mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

Branami budou v Praze vystupovat pouze cestující přilétající z Itálie, pasažéři z jiných míst se k nim nedostanou. »Jde o celkem šest bran v přízemí prstu D na Terminálu 2, které jsou nejblíže východu terminálu. Cestující z Itálie tak budou soustředěni do jednoho místa. Tím se výrazně omezí pohyb cestujících z Itálie po letišti,« uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Vedle zpřísněných hygienických opatření, jako je například častější desinfikace bran, a cíleného screeningu, budou pracovníci letiště cestujícím rozdávat také letáky s informacemi o postupu při zpozorování příznaků nemoci. Brány budou také vybaveny informačními tabulemi. Desinfikovány budou i autobusy, které budou cestující z Itálie přivážet k branám.

V Brně zatím po dohodě s ministerstvem a hygieniky pokračují v informační kampani pro posádky letadel a cestující. »Pokud ministerstvo nebo krajská hygiena rozhodne o dalších opatřeních, jsme připraveni je ihned zavést. Personál letiště je proškolen i pro situaci, přiletí-li cestující, který bude vykazovat příznaky onemocnění koronavirem. V takovém případě bude aplikován krizový plán a zahájena spolupráce se specializovaným lékařským týmem,« uvedl Splavec.

