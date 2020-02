Ilustrační foto - wikimedia commons

Pellegrini popřel, že má COVID-19

V Evropě ostře sledovaná Itálie ohlásila nový případ nákazy na jihu země, o nakažených Italech nebo lidech, kteří Itálii pobývali, informovaly úřady Rakouska, Chorvatska či Španělska. Nákaza už je hlášena celkem z 12 evropských zemí, včetně třeba Švýcarska.

Na Kanárských ostrovech je kvůli jednomu nakaženému v izolaci tisícovka lidí, včetně šesti Čechů. Po celém světě je infikovaných již přes 80 000 osob.

Italské úřady informovaly o novém případu na jihu země, kde v Palermu na Sicílii testy potvrdily onemocnění COVID-19 u ženy ze severoitalského Bergama. První nemocní jsou v Toskánsku, celkový počet nakažených v zemi je podle poslední bilance 283.

Epidemie za sebou zanechala prázdné ulice, zavřené restaurace i obchody, a zatímco část Italů bere situaci sportovně, virus rozhádal italské politiky, konkrétně italského ministra Giuseppa Conteho a regionální správu regionu Lombardie, kde je nejvíce případů nákazy.

Conte obvinil vedení nemocnice v lombardském Codognu, kde se lékaři starali o jednoho z prvních nakažených, že nedodržela všechny hygienické předpisy, což mohlo způsobit rozšíření infekce. Nevyloučil, že dohled nad regionálním zdravotnictvím by mohla převzít vláda. Lombardský guvernér označil premiérovo vyjádření za urážlivé.

Premiér přesto naplánoval videokonferenci s guvernéry všech 20 italských regionů, během níž hodlal se samosprávami koordinovat postup boje proti epidemii.

Dobrovolná izolace?

K dobrovolné izolaci po návratu ze severní Itálie vyzvala své občany Británie, své zaměstnance Evropský parlament. Několik opatření přijaly i české úřady, tuzemští autobusoví dopravci či letiště v Praze a Brně.

První případy onemocnění oznámily hned tři evropské země - Rakousko, Chorvatsko a Švýcarsko. Mladý Chorvat předtím několik dní pobýval na severu Itálie. Dva 24letí pacienti v Rakousku jsou podle tyrolských úřadů Italové žijící v Innsbrucku, kde se však nakazili, zatím není jasné.

V karanténě je kvůli koronaviru i šest českých turistů z hotelu na ostrově Tenerife, který španělské úřady izolovaly. Potvrdila se tam nákaza u jednoho z hostů, italského turisty. Španělské úřady informovaly i o novém případu v Katalánsku.

Nakažen náměstek ministra

Další tři úmrtí oznámily íránské úřady, v zemi podle agentury Reuters od minulého týdne zemřelo 16 lidí a úřady potvrdily 95 případů nákazy. Mezi pacienty je i náměstek ministra zdravotnictví a jeden z poslanců.

Jižní Korea ohlásila 144 nových případů nákazy, celkem se v této asijské zemi nakazilo 977 lidí, z nichž nejméně 10 onemocnění podlehlo.

Další oběť z výletní lodi Diamond Princess ohlásily japonské úřady, které plavidlo vzaly do karantény. Postup Japonska v případě nákazy na lodi podrobně sleduje celý svět kvůli blížícím se LOH, které 24. července mají začít v Tokiu. Kvůli epidemii už pořadatelé odložili školení zhruba 80 000 dobrovolníků, podle člena MOV mají však Japonci ještě tři měsíce čas, než bude potřeba zaujmout definitivní stanovisko a konání soutěží potvrdit nebo zrušit.

Pellegrini COVID-19 nemá

Dobrá zpráva je, že slovenský premiér Peter Pellegrini, který byl o víkendu hospitalizován s vysokou horečkou, důrazně popřel nejnovější spekulace, že se nakazil novým koronavirem šířícím se z Číny. Takové informace na Twitteru označil za naprostý nesmysl. Tiskový odbor úřadu slovenské vlády ČTK informoval, že Pellegrini se rozhodl pobyt v nemocnici přerušit kvůli účasti v televizních debatách před sobotními parlamentními volbami a kvůli návštěvě Moskvy, kde bude jednat s novým předsedou vlády Michailem Mišustinem.

Paniky kolem koronaviru se přitom nesnažila využít slovenská opozice, ale byl to španělský list ABC, který napsal, že Pellegriniho mohla postihnout nemoc COVID-19, kterou vyvolává koronavirus z Wu-chanu. Deník přitom připomněl, že se slovenský premiér minulý týden ve čtvrtek a v pátek zúčastnil summitu EU v Bruselu. Pokud by se uvedená choroba u něj potvrdila, museli by do čtrnáctidenní karantény všichni přítomní šéfové států a vlád Unie, píše senzacechtivě ABC.

(rom)