Třinácté důchody v NR SR prošly

Čtyři dny před parlamentními volbami na Slovensku tamní sněmovna schválila zákon o zavedení 13. penze pro příjemce různých typů důchodů. Opatření prosadily dvě ze tří koaličních stran s pomocí hlasů některých opozičních či nezařazených poslanců.

Část opozice a neparlamentních stran zavedení 13. penze spolu s dalším návrhem vlády na zdvojnásobení přídavků na děti označila za předvolební korupci. Schválený zákon o dodatečné penzi ještě posoudí prezidentka Zuzana Čaputová, která ho může vetovat. Jako předvolební tah soc. dem. Směru ale počin vyšel dokonale.

Jednu penzi ročně navíc ve výši průměrného důchodu pro daný typ pobírané penze by poprvé mělo podle zákona už letos dostat na pětimilionovém Slovensku asi 1,4 milionu lidí. Kromě starobních důchodců získají dodatečnou penzi také například invalidé či příjemci vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Stát to v tomto roce přijde na více než 442 milionů eur (11,1 miliardy korun). Pokud to tedy prezidentka nezarazí a po volbách nová NR SR nepřehlasuje.

Třináctá penze, kterou Smer-SD sliboval již před deseti lety, nahradí stávající vánoční příspěvek důchodcům, jehož výše je závislá na pobíraném důchodu. Dodatečná penze bude podle ČTK vyšší než zmíněný příspěvek, jehož nejvyšší suma vloni stoupla na 200 eur (přes 5000 korun), tedy na dvojnásobek předchozí částky.

NR SR také velkou většinou hlasů přítomných poslanců odmítla istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách. Spory okolo tohoto mezinárodního dokumentu nesmyslně zasáhly v zemi pod Tatrami do kampaně před volbami. Prezidentka Čaputová, která se před zvolením hlavou státu netajila svými liberálními názory, už dříve překvapivě ohlásila, že rozhodnutí NR bude respektovat.

Problém OĽaNO

Slovenská prokuratura obžalovala nynějšího poslance opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Gábora Grendela, že před osmi lety jako šéf tiskového odboru ministerstva vnitra vyzradil novinářům informace o bankovních transakcích kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera. Poslanec o tom informoval novináře spolu s šéfem OĽaNO Igorem Matovičem, jehož hnutí před sobotními parlamentními volbami podle dřívějších sondáží nebezpečně snižuje náskok Ficova Směru.

Zmíněná kauza sahá do roku 2012, kdy tehdejší ministr vnitra Daniel Lipšic hovořil na tiskové konferenci o podezřelých finančních transakcích a nařkl peněžní ústav Privatbanka ze skupiny Penta z toho, že nesplnil povinnost tyto převody nahlásit úřadům. Přesuny peněz z Malty na Slovensko provedl Kočner, který kvůli zveřejnění informací o převodech podal trestní oznámení. Kočner nyní čelí obžalobě z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a v jiném případu také z padělání směnek.

V roce 2016 byli Lipšic a Grendel v souvislosti s informacemi o zmíněných převodech peněz obviněni. Podle Grendela tak policie učinila na základě tvrzení jedné novinářky, že dokumenty o Kočnerových transakcích dostala od něj.

Grendela se zastal Matovič, podle kterého se kauzou dříve zabývali policisté a prokurátor napojení na Kočnera.

