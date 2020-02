Ilustrační FOTO - Pixabay

Dobude nakonec Hillary Clintonová Bílý dům?

Milionář Michael Blomberg byl minulou středu novým účastníkem debaty demokratických kandidátů na prezidenta, kvalifikoval se tam stoupajícími preferencemi. Má jich přes 15 % a to znamená druhé místo za Bernie Sandersem (21 %).

Dere se rychle nahoru, i když do kampaně vstoupí až v příštím týdnu. Je bohatý, stále ovšem připomíná, že si majetek sám vydělal, že není žádný dědičný boháč. Ale nejspíš pěkně mazaný. Zdá se, že si dobře poradil s tím, jak svou pozici dál výrazně posílit. V amerických médiích se objevují zprávy, že si za kandidátku na viceprezidentku zvolí Hillary Clintonovou. Alespoň to tvrdí zdroje z Bloombergova volebního štábu.

A nejen ony. Domněnku pustil do světa Matt Drudge. Na své stránce Drudge report tvrdil, že tandem Bloomberg-Clintonová se může stát silou, která Trumpa porazí. Matt by to měl vědět, usoudila ostatní média, kolem rodiny Clintonových se »motá« až více než dvacet let.

A tak se kauzy ujal známý web Politico. Potvrdil ji a uvedl, že Bloomberg a Clintonová se osobně dlouho znají, mají podobné politické názory, řadí se ke stejnému křídlu Demokratické strany a mají podobný elektorát. Navíc o plánech Clintonové vrátit se v nějaké formě na výsluní, nepíší v USA, podle Politico, jen hodně leniví žurnalisté. K tomu se čas od času objeví informace o vybírání volebních příspěvků pro Clintonovou.

Pokud jde o sílu, mohla by být skutečně velká. Clintonová Trumpa v minulých volbách porazila o tři miliony hlasů. Jen kvůli zvláštnostem amerického volebního systému volitelů o vítězství přišla.

Navíc by Bloombergovi přinesla hlasy feministek, kterých se mu nedostává. Milionář je totiž znám svou prostořekostí, spravedlivě ji sice rozděluje mezi svůj mužský i ženský personál i mezi známé osobnosti obou pohlaví. Ale americké feministky si všímají jen jeho názorů na ženy. A ty nebývají příliš jemné. Peníze z nich mají četní bývalí spolupracovníci Bloomberga, kteří sbírají a vydávají jeho citáty. Už v roce 1990 například napsala Elizabeth de Marsová, ředitelka marketingu Bloombergovy firmy, knihu citátů šéfa a věnovala ji Bloombergovi k 48. narozeninám. Nejznámější citát vyvolal odpor feministek, ale některé studentky si jej zvolily za své motto. Zní: »Kdyby ženy chtěly, aby si jich vážili pro jejich rozum, chodily by do knihovny a ne do Blumingsu (zkrácený název pro známý odchodní dům s módou).« V každém případě mu jeho poznámky vysloužily 64 žalob od ženských spolupracovnic.

Jak se zachovají lídři?

Ze strany Clintonové může jít i o spekulaci. Bloombergovi je 78 let, třeba po roce v úřadu bude unaven a přenechá své místo viceprezidentce. Té je ovšem jen o šest let méně. Nicméně tohle jsou jen spekulace na okraj. Ty serioznější tipují, jak budou uvažovat stranické špičky Demokratické strany, tedy lídři strany v jednotlivých státech a zasloužilé osobnosti, vesměs z konzervativního křídla strany. Jejich cílem a největším přáním zůstává porazit Trumpa. Kandidátů je dostatek, ale vhodných podle vedení strany jen málo, vlastně jen jeden. Jen Bloomberg má podle nich naději, že Trumpa porazí. Joe Biden za sebou vleče ukrajinský stín, další jsou nevýrazní nebo pro stranické špičky příliš levicoví. Berlie Sanders se svým americkým socialismem skandinávského typu dělá velkou práci, ale asi ne pro sebe, nýbrž pro své nástupce. Konzervativní část demokratů leká.

Vedení strany ovlivňuje hlavně takzvané superdelegáty, kteří jsou také voleni v primárkách, ale na rozdíl od obyčejných delegátů na nominační sjezd se nemusejí řídit výsledky primárních voleb.

Demokraty při volbě kandidáta asi nevystraší data ze sociologických výzkumů, že Sandesovi voliči by chtěli ze msty za opovržení svým kandidátem volit Trumpa. A asi ani očekávané vychloubání prezidenta, že Clintonovou už porazil a dokáže to udělat vždy. Sama Clintonová vlastně nic neriskuje, v případě porážky obviní opět Rusko.

V tom ovšem může být i »kamínek úrazu« očekávaného tandemu Bloomberg-Clintonová. Bloomberg totiž nesdílí protiruskou hysterii. Nedávno s prostořekostí sobě vlastní prohlásil: »Kdyby mělo Rusko vracet Krym, museli bychom my vrátit Kalifornii.« Kalifornie se k USA připojila v roce 1848 po vyhrané válce USA s Mexikem.

Všechny plány a nepsané záměry musí ještě projít praktickým testem.

Bloomberg vstoupí do boje v takzvaném volebním superúterý 3. března, kdy se bude hlasovat ve 14 státech najednou a bude se rozdělovat více než třetina všech kandidátů na červencový nominační sjezd strany v Milwaukee. Tam musí milionář uspět.

