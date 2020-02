Nové jaderné bloky bez šnečího tempa!

Všichni víme, že Temelín je od Českých Budějovic jen skok, mne jeho budoucnost, stejně jako miliony lidí u nás, opravdu zajímá. Premiér Andrej Babiš sice tvrdí, že vše běží dle plánu, mně však přijde, že se výstavba nových jaderných bloků zbytečně protahuje. Dle (ne)aktuálních informací předsedy vlády se nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech začne stavět až v roce 2029 a dokončen bude v roce 2036. Přitom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (loni na podzim) zároveň řekl, že by měla během pěti let začít také diskuse o rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně.

Diskuse se ale už dávno vede a zatraceně vážná, jde totiž o energetickou bezpečnost naší vlasti. My nemůžeme jen diskutovat, my musíme konat! »U jádra totiž všechny minulé vlády zaspaly dobu. A to nemůže pokračovat. Temelín už jsme mohli stavět«, to je pravda, dokonce i tohle pronesl vloni v říjnu Andrej Babiš. O to smutnější je, že současná vláda dál v tomto negativním trendu »šnečího tempa« pokračuje.

Doufal jsem, že se »superministr« Havlíček zamyslí a od diskuse přejde rovnou k činům. Zatím to tak však nevypadá. O rozvoji jaderné energetiky v ČR se jen mluví, stejně jako o ochraně životního prostředí. Všem »zeleným přitakávačům« bych proto rád sdělil jediné: Pro ochranu životního prostředí je potřeba něco udělat, slova a diskuse o ničem rozhodně nestačí. Pokud se bavíme o tzv. uhlíkové stopě, uvědomme si, že jádro je na rozdíl od uhlí čistý zdroj a provoz jaderné elektrárny je k okolnímu prostředí velmi šetrný.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM