Komu tím prospějete, pane primátore?

Radní Prahy se uchýlili k trapnému kroku – přejmenovali náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Pražští papaláši pokračují ve svém tažení, kterým zastírají svou absolutní neschopnost řešit problémy hlavního města. Místo řešení naprosto tristní dopravy – ať už se jedná o denně stojící dopravní tepny, nebo dostavbu metra D – neskutečně drahého bydlení, nebo kriminality, se v Praze stěhují sochy, přejmenovávají náměstí, staví se potupné sloupy a radní podnikají pochybné cesty za peníze daňových poplatníků s nulovým, ba naopak negativním dopadem na občany.

Podle mě si pan primátor trošku spletl působiště. Magistrát hlavního města Prahy rozhodně není a nemá být místem, kde se dělá zahraniční politika, kterou ani s nikým nekonzultují. Tento egoistický přístup mi tak trochu připomíná jednoho z jeho předchůdců – pana Hudečka z TOP 09, který bezostyšně prohlašoval, že jedině Praha je místem, které má právo na rozvoj. To, že 85 % občanů ČR žije jinde, ho asi nezajímalo. Ti nárok na rozvoj nemají. Nejsou přece z Prahy, tak jsou podle Hudečka lidé druhé kategorie.

Možná by si ti, kteří zvedli ruku pro název nesoucí jméno Borise Němcova, mohli zjistit pár reálií. Jeho životopis je totiž mimořádně kontroverzní, a to minimálně v bodech jeho guvernérování N. Novgorodu nebo působení v pozici vicepremiéra alkoholika Jelcina. I vrabci na střeše si v Rusku špitali, kolik obrovského majetku se rozkradlo za jeho působení. I když možná toto chování pražským radním imponuje. Jeho zavraždění je odsouzeníhodné a neobhajitelné, ale osoby je potřeba vnímat v celém svém kontextu – ostatně tak to sami Piráti s TOP 09 a Čižinského spolek hlásají, ne?

Za naprosto směšné pak považuji obhajobu primátora Hřiba v duelu, který se mnou měl v rozhlase, že otázku bydlení přece řeší, když přestěhoval 10 rodin z ubytoven do městských bytů. Toto není ani pověstná kapka v moři a musím říct, že primátorovi musí asi hodně téct do bot, když nemá ostych tento »úspěch« prezentovat v médiích. Jako třešničku na dortu jsem se pak dozvěděla, že pražští Piráti aktivně bojují s nebezpečím umělé inteligence. U této poznámky jsem se málem nevydržela nesmát. Pokud se v Praze neschyluje k bitvě jako z filmu Terminátor, tak bych jim doporučila zapracovat na inteligenci vlastní, přestat vytvářet umělé kulturní války a mezinárodní ostudy a začít aktivně řešit problémy běžných Pražanů.

V posledním období se z Prahy stalo město, nad jehož vedením zbytek republiky jen nevěřícně kroutí hlavou. A když už se tak pirátští papaláši rozjeli, očekávám přejmenování ulice, kde sídlí velvyslanectví Turecka na ul. Kurdskou. Ambasáda USA by zase mohla sídlit na ul. Manželů Rosenbergových.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM