Není důvod k panice, ale potřebujeme přesné informace a účinná opatření

Koronavirus 2019-nCoV se rychle šíří a samozřejmě ohrožuje i Českou republiku. Aktuálně je nakaženo více než 80 tisíc lidí a k dnešnímu dni jich 2 699 zemřelo. Mimo pevninskou Čínu je nejvíce nakažených v Jižní Koreji, Íránu a Itálii, kde si již epidemie vyžádala šest obětí a preventivní opatření se dotkla 15 milionů lidí.

Desetitisíce Evropanů jsou v karanténě. Ministerstvo zdravotnictví připustilo, že se i u nás může přistoupit k důrazným opatřením. Na základě zákona je totiž vláda oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území a zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území. Stejně jako v Itálii, může uzavřít některá města. Kvůli současné závažné situaci zasedne ve čtvrtek v Praze Ústřední epidemiologická komise. V ČR zatím nebyl žádný případ koronaviru potvrzen. Problematické ale je, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. Bude tedy třeba evidovat jedince, kteří pobývali v rizikových oblastech. Pokud by se nákaza u některého z Čechů potvrdila, byl by převezen do pražské Nemocnice na Bulovce, kde je dvacet míst a dalších padesát je možné aktivovat v podzemí. Pokud by tyto kapacity nestačily, přišla by na řadu speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku s 80 běžnými lůžky a 20 lůžky intenzivní péče. V ČR je nyní v různých nemocnicích zhruba 1000 infekčních lůžek. Kroky v případě epidemie upravuje Pandemický plán a krizový zákon. Otázkou zůstává, zda je Česká republika skutečně připravena. Bylo správné překotné rušení infekčních lůžek v nemocnicích? Odborníci také dlouhodobě upozorňují na nedostatky v krizovém řízení poté, co byly zrušeny okresy. Vzpomínám si také na silný tlak, aby byla zrušena vojenská nemocnice v Těchoníně. Situace kolem možné nákazy nebezpečným koronavirem tak musí být důrazným impulsem k nápravě minulých nekompetentních rozhodnutí. K šíření paniky není zatím důvod, ale občané České republiky si zaslouží přesné informace, ne plané utěšování a účinná opatření k ochraně veřejnéhozdraví.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM