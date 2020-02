Obyčejný hacker a mezinárodní politika

Jen malá zpráva se objevila v oficiálních zpravodajstvích. V těch televizních ani ona. Jde o to, že Jevgenij Nikulin, hacker, který se údajně měl »vloupat do amerických sociálních sítí«, byl uznán způsobilým, aby stanul před americkým soudem. Pro připomenutí. Nikulin byl od října roku 2016 ve vazbě v Česku. O jeho vydání usilovaly dvě země – Rusko, jejímž byl občanem, a Spojené státy. Ač ještě nebyla ukončena všechna právní řízení, byl ministrem Pelikánem v březnu 2018 vydán za podivných okolností do USA. V dubnu minulého roku Ústavní soud ČR se zabýval Nikulinovou kauzou znovu a rozhodl Pelikánovo vydání formálně zrušit.

Celý případ vyvolává dodnes nemálo otázek. Jde o to, proč vlastně Spojené státy vyslaly speciální vládní letadlo s předsedou Sněmovny reprezentantů Paulem Rynem na palubě do České republiky ve věci Nikulin? Jaký zájem musely mít na třicetiletém hackerovi s nepříliš dobrou pověstí? Rian nepřijel totiž proto, aby podepsal deklaraci ke stému výročí vzniku republiky a pro pár slov před českými poslanci, ani pro návštěvu kamaráda, který byl právě velvyslancem USA v Česku, ale pro Nikulina. Postavu neznamenající nic? A další otázka: Proč ministr spravedlnosti Robert Pelikán riskoval svou kariéru a vydal hackera do Spojených států? Musel být pro to zvláštní zájem a stejně jako kdysi ministr Němec při kauze arabského prince nějaký profit. Není totiž normální, že se ministr osobně tak angažuje a ještě navíc téměř okamžitě po zmíněném rozhodnutí podá demisi z funkce a zmizí z politiky. Navíc jako právník věděl, že učinil rozhodnutí ještě před vyřčením definitivních rozsudků. Co je tedy shnilého »v království dánském«?

Ale otázka, proč takový zájem o obyčejného hackera, zůstává. Zájem, který americké poplatníky stál nemálo peněz. Kde je »čertovo kopýtko« celého případu? Nikulin byl tedy odvezen speciálním letadlem do USA. Trvalo dva roky, než tam zjistili, že »je normální« a že může předstoupit před americký soud. Co se za této doby dělo? Prověřit Nikulina, zda je či není normální, přece nemůže trvat tak dlouho.

Nezbývá tedy, než si odpovědět sami. Američané se zřejmě domnívali, že hacker leccos ví, že pracoval pro ruskou stranu a že tak dostanou do rukou argument o zapojení Ruska do minulých prezidentských voleb a konečně budou moci s hrdostí potvrdit jinak nesmyslné tvrzení šířené do světa. Proto ono letadlo s jedním s nejvyšších představitelů USA čekající až Nikulin bude vydán a to dokonce přes stanovisko soudních orgánů? Musel se najít někdo, kdo poruší české zákony. Našli Pelikána. Ten to udělal. Proč však, zatím nevíme.

Nikulina v USA jistě zpovídaly příslušné orgány. Dlouho, předlouho. Nezjistily nic, co by se jim hodilo, a Nikulin zřejmě na to, aby jim nějakou tou lží pomohl, prostě nemá. Kdyby ho kvůli tomu dostali před soud, mohla by z toho být blamáž. Hacker zřejmě není zcela psychicky v pořádku. Ale když už pro něj letělo takovou dálku speciální letadlo, nebylo možné případ jen tak odbýt. Předhodili ho tedy psychiatrům s cílem alespoň dokázat, že to má v hlavě v pořádku, tak ho dostat před soud a zároveň získat nějaký ten bod v probíhající prezidentské kampani. Rusko za jeho pomoci sice obvinit nemohou. Tak ho alespoň pošlou před soud a obviní z »nabourání do amerických sociálních sítí«. Převoz do USA zdůvodní ochranou amerických občanů a mohou, tedy Demokratická strana, získat nějaký ten bodík u amerických voličů. Vzkázat jim: podívejte, jak se staráme o blaho Ameriky! Chudák Nikulin, malinké kolečko v této hře. Jenže něco zůstává nezodpovězeno: Může beztrestně ministr spravedlnosti České republiky přestupovat zákony? A je v té věci nepostižitelným, na rozdíl od nedávno obviněných předlistopadových politiků, kteří se údajně měli postavit proti plnění zákonů o Pohraniční stráži?

Josef ŠENFELD