Proč jen Nebeská setnina?

Navštívil jsem 17. února ve velkém sále Domu ČSVTS na Novotného lávce v Praze zajímavou besedu, kterou samy organizátorky Ilona Švihlíková a Veronika Sušová Salminem z internetového portálu Argument! nazvaly »Kdo střílel na Majdanu? Právní stát a lidská práva na Ukrajině šest let od Euromajdanu«. Hlavní osobou byl právník a advokát Valentin Rybin, který zastupuje případy porušování lidských práv a svobod na Ukrajině. Současná nelegitimní ukrajinská vláda naopak je »z nevysvětlitelných« důvodů porušuje. Sál byl zaplněný. Debatě sice chybělo, jak správně, dle mého, podotknul JUDr. Čestmír Kubát, uvedení souvislých informací, na jejichž základě by debata dostala objektivnější pohled. Ale je to věc názoru.

A teď k advokátu Rybinovi. Ten v úvodu na otázku, kdo střílel na Majdanu, řekl, že hlavní média vůbec neuvádějí, že bylo těmi, kdo byli na straně demonstrujících »za demokratické hodnoty«, zraněno 993 policistů; 247 policistů bylo zasaženo střelnou zbraní, z nich 23 policistů bylo zabito. Dodnes se tím nikdo nezabývá a nikdo tyto trestné činy nevyšetřuje. A nevyšetřeny jsou i případy takzvané Nebeské setniny, což byli aktivisté Majdanu.

Rybin dále uvedl dva rozdílné případy. Ten první je, že jeden z účastníků Ivan Bubenčik otevřeně přiznává, že na Majdanu střílel a že touto střelbou zabil dva policisty. Když měli vzít tohoto člověka do vazby, zasáhl tehdy dosazený generální prokurátor Jurij Lucenko a Bubenčika přikázal ihned propustit. Naopak je tu jiný případ, který právně zastupuje Rybin, ve kterém je hlavní postava, velitel zásahu policie generálmajor Alexandr Šovolev obviněn z vlastizrady a byla na něj uvalena vazba. Jen proto, že nechal zablokovat místo, kde se vyráběly a skladovaly Molotovovy koktejly, kterých bylo ve skladu několik stovek a ohrožovaly životy všech účastníků, hlavně policistů. Podle policejního videozáznamu promítnutého na této diskusi bylo jasně vidět, jak je výrobci vyráběli.

Na otázky legitimity současného pomajdanovského vedení Ukrajiny odpověděl Rybin: »Podle právního mínění jde o jednoznačně státní převrat podložený násilím se snahou uchopit moc. Bylo tak provedeno nedemokratickou cestou. To je i vyargumentováno a podloženo fakty. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale Janukovyč byl legitimně zvolen a uznán i mezinárodními institucemi a pozorovateli.«

Uvedl jsem jen zlomek toho, co zaznělo na besedě a co bylo i svědectvím perzekuce novinářů a všech, kdo má jiný názor.

Roman BLAŠKO