Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude Evropa ochotna vrátit se k řemeslu?

Oděvní a textilní průmysl už nemůže spoléhat pouze na Čínu a její výrobu. Důvodem není jen aktuální situace, kdy řada čínských továren stojí nebo nevyrábí naplno kvůli šíření koronaviru, ale především větší zaměření čínských firem na domácí poptávku. Podle dlouholetého šéfredaktora odborného časopisu Svět textilu a obuvi Michala Korola je však otázka, zda je Evropa ochotná vrátit se k »ševcovině«.

Korol to řekl na veletrzích Styl a Kabo. »Na Asii a její výrobu už nelze zcela spoléhat. Myslím, že kapacity Evropa má, i když někteří výrobci říkají opak. Ale například boom automobilového průmyslu jednou skončí, nebudeme montovat tolik aut nebo vyrábět tolik pneumatik, a lidé budou hledat práci i v jiných odvětvích,« míní Korol.

Podle něj se dnes vyrábí 90 procent veškeré světové produkce textilu právě v Číně, obuvi pak 75 %. »To je neskutečné množství a myslím si, že z evropského hlediska je to z více důvodů dlouhodobě neudržitelný stav. Nyní si to uvědomujeme o to intenzivněji v souvislosti s koronavirem,« poznamenal Korol.

Podle tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasty Mayerové se Čína také více zaměřuje na pokrytí poptávky domácího trhu. »Zdaleka se tam už nedělají jen levné věci. A když se tam zvýší průměr roční spotřeby párů obuvi o jediný (na osobu), tak jde o obrovské množství,« řekla Mayerová. Jde o jeden z důvodů zpětného přesunu části výroby do Evropy. Podle ní také nelze v Číně dělat menší série nebo speciální luxusní či designovou obuv. »Myslím, že mladí návrháři půjdou cestou originálních, malých sérií, možná i z bio nebo recyklovaných materiálů,« řekla Mayerová.

Podle Korola nahrává přesunu výroby i to, že zákazníci v západní Evropě čím dál více sledují uhlíkovou stopu zboží. »Díky mladým aktivistům, ekologům a lidem, kteří se touto problematikou zabývají, je velký tlak na rozumnější spotřebitelské chování. Náš současný systém nebude fungovat věčně a již zmíněná epidemie jen urychlila změny, které by dříve či později stejně přišly,« řekl Korol. Doplnil, že kvůli koronaviru se ruší nebo přesouvají velké veletrhy módy v Číně a některé tamější firmy chybí na veletrzích v Evropě.

(ici)