Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Za šířením viru byrokracie

Osmatřicetiletý amatérský fotbalista Mattia navštívil na začátku minulého týdne nemocnici v severoitalském Codognu s podezřením na zápal plic.

Testy na nový typ koronaviru mu však tamní lékaři udělali až po 36 hodinách, po celou tuto dobu byl muž ve styku s doktory, zdravotními sestrami, i dalšími pacienty. Zda nemocnice v případě muže, kterého italská média označují za původce epidemie viru v Itálii, postupovala správně, zjišťoval deník Corriere della Serra.

Lékaři test na koronavirus provedli až po dni a půl, co byl sportovec v nemocnici. Zařízení to zdůvodnilo tím, že Mattia nemá žádné vazby na Čínu, což odpovídalo pokynům italského ministerstva zdravotnictví. To sice nejprve nařídilo, že nemocnice mají testovat také osoby, které zažívají neobvyklý nebo neočekávaný průběh nemoci, zejména při náhlém zhoršení stavu, 27. ledna však byl tento požadavek z pokynů vyškrtnut.

Nemocnice v regionu Lombardie se tedy držela protokolu a sportovně založeného a kromě zápalu plic zdravého muže otestovala až po 36 hodinách. Lékaři přítomnost koronaviru oficiálně potvrdili 20. ledna v devět večer.

Následovala chaotická noc, píše deník. Nemocnice kolem půlnoci upozornila vedoucí směn a teprve tehdy se o případném nebezpečí dozvěděl veškerý zdravotnický personál. Až do rána se na dalším postupu zběsile domlouvají doktoři, zdravotní sestry, vedení nemocnice a regionu i italské ministerstvo zdravotnictví. Úplná izolace zdravotnického zařízení nakonec nastala až následující den dopoledne, od té doby už nikdo nesměl ven ani dovnitř.

Virem, který se do celého světa rozšířil ze středočínského města Wu-chan, se v Itálii dosud nakazilo přes 350 lidí. Většina případů pochází právě z Lombardie, kde úřady jako původce určily právě Mattiu. Jak, kde a od koho se však nakazil on, ale zatím úřady nezjistily, píše stanice CNN.

Nemoci v Itálii podlehlo zatím 11 lidí, všichni z nich byli starší a měli předchozí zdravotní komplikace. Byl mezi nimi i 80letý muž, který zemřel v nemocnici v Miláně, a jež kvůli infarktu navštívil nemocnici v Codognu ve stejné době, kdy zde byl i Mattia, píše list The Local.

»Není pravda, že té noci všechno proběhlo hladce. Ale byla to bezprecedentní nouzová situace a nemá smysl někoho zpětně obviňovat,« napsal jeden z lidí, kteří jsou v nemocnici, svému příteli. »Pravda je, že té noci se mohlo postupovat lépe, ale měli bychom dodat, že to nebylo snadné a všichni pracovali s plným nasazením,« dodává.

(čtk)