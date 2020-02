Benjamin Netanjahu. FOTO - wikimedia commons

Sanders se vymezil vůči rasistovi Netanjahuovi

Senátor Bernie Sanders, který prozatím vede v nominačním souboji amerických demokratů pro listopadové prezidentské volby, by v případě zvolení zvažoval možnost vrátit velvyslanectví USA z Jeruzaléma zpět do Tel Avivu.

Sanders to řekl v úterní debatě sedmi uchazečů o nominaci. Současný prezident Donald Trump velvyslanectví nechal přemístit do Jeruzaléma v roce 2018, když předtím uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Sanders je stejně jako další z účastníků debaty Michael Bloomberg židovského původu. Moderátor debaty se Sanderse zeptal na jeho kritiku Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC). »Co byste řekl americkým Židům, kteří mají obavy, že z jejich pohledu nevyjadřujete dostatečnou podporu Izraeli? A vrátil byste velvyslanectví do Tel Avivu?« zněla otázka.

Sanders zatím vede v demokratických primárkách, ovšem první velká zkouška přijde už příští úterý, kdy se bude volit ve 14 státech najednou. FOTO - Wikimedia commons

Sanders na to řekl, že by to zvažoval. »Jsem hrdý na to, že jsem Žid. V Izraeli jsem několik měsíců žil. Ale myslím, že bohužel, tragicky nyní Izraeli v podobě Bibiho (Benjamina) Netanjahua vládne zpátečnický rasista. Naše zahraniční politika by měla chránit nezávislost a bezpečnost Izraele, ale nelze nebrat v potaz utrpení palestinského národa. Naše politika musí oslovit Palestince i Američany. To je možné tím, že sblížíte blízkovýchodní národy,« odpověděl Sanders.

Bývalý newyorský starosta Bloomberg v otázce velvyslanectví se Sandersem nesouhlasil. »Velvyslanectví nelze vrátit zpět. Neměli jsme to dělat, aniž jsme něco od izraelské vlády získali. Ale stalo se a je třeba to tak nechat,« řekl Bloomberg. Palestincům je podle něj třeba vyhovět.

Sanders v říjnu uvedl, že uvažuje o možnosti snížit americkou podporu Izraele a prostředky využít na humanitární pomoc palestinskému Pásmu Gazy. Mělo by to podle něj Izrael přimět omezit výstavbu židovských osad, obnovit mírové rozhovory s Palestinci a zlepšit humanitární situaci v Pásmu Gazy. »Využil bych těch 3,85 miliardy dolarů (88 miliard korun) jako páku. Je to hodně peněz, nemůžeme dát izraelské ani jiné vládě bílou kartu. Máme právo požadovat respekt k lidským právům a demokracii,« řekl loni Sanders.

Bloomberg potvrdil, že příští týden promluví na konferenci AIPAC, zatímco Sanders na Twitteru oznámil, že se zúčastnit nehodlá. AIPAC podle něj dává prostor »lidem, kteří nejsou tolerantní a upírají Palestincům jejich základní práva«.

(čtk)