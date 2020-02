Ilustrační FOTO - Pixabay

Emisní pokuty asi výrazně zdraží auta

Osobní automobily v České republice by mohly zdražit o desítky tisíc korun, aby výrobci pokryli náklady na pokuty za nesplnění emisních cílů Evropské unie. Pokuty budou tvořit 95 eur za každé prodané auto a gram emisí nad limit 95 gramů na kilometr.

Vyplývá to z analýzy České spořitelny. Plnění emisních cílů se počítá podle průměru emisí za celou flotilu vozů vyráběných výrobcem. Průměr se automobilky snaží snížit vozy s úspornějšími spalovacími motory, ale i zařazením hybridů a elektromobilů do nabídky. Aby ČR plnila emisní cíle, muselo by se v tuzemsku v roce 2025 prodávat 21 procent aut na elektřinu.

Průměrné emise oxidu uhličitého v Evropě se v roce 2018 pohybovaly kolem 120,4 gramu na kilometr. O deset let dříve to bylo okolo 160 gramů. Emisní limity zatím žádná země neplní. Nejnižší emise má podle údajů z roku 2018 Nizozemsko se 105,5 gramů, ČR má průměr kolem 125,6 gramu.

Průměrná hypotetická výše pokuty vychází například u Škody Auto na 57 000 korun a u Hyundai na 70 000 Kč na prodaný vůz. Nejnižší pokuta vychází u Toyoty na 17 800 Kč, nejvyšší by platilo Porsche, kde by sankce překročila 208 000 Kč.

»Škodovky budou muset snížit emise o 20 %, vozy Hyundai dokonce o 24 %,« uvedl analytik České spořitelny Radek Novák.

Nástup elektromobilů, které mají průměrné emise snížit, by ohrozil zhruba 20 % tuzemských dodavatelů dílů do aut, protože jimi vyráběné součástky pro motor a hnací ústrojí budou nahrazovat elektromotory a baterie.

(ici)