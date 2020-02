Ilustrační FOTO - Pixabay

Britské firmy se obávají omezení migrace

Plány britské vlády omezit migraci zřejmě zkomplikují život malým firmám na britských ostrovech. Ty si prý nemohou dovolit zaplatit místním, kteří navíc některé práce ani vykonávat nechtějí. Za zaměstnávání cizinců z Evropské unie jim budou hrozit peněžní sankce, které si ale polovina z nich nemůže dovolit.

Píše o tom agentura Bloomberg. Na potíže ohledně snahy zajistit si kvalifikované zaměstnance loni poukázalo téměř 40 procent firem. Třetina těch, které se takto vyjádřily, podle Federace malých podniků uváděla, že důvodem je neochota místních lidí se těchto prací zhostit.

Británie se na zahraniční pracovní sílu dlouho spoléhala především ve stavebnictví, zemědělství a sociální péči. Na změny, jež mají po brexitu přinést větší kontrolu Londýna nad svými hranicemi a které nyní plánuje britská vláda pod vedením premiéra Borise Johnsona, nejsou její firmy dobře připraveny.

Vláda navrhuje po vypršení přechodného období na konci letošního roku zavést bodový systém, který bude pro vstup do země upřednostňovat vzdělané lidi. Z občanů EU, kteří už v Británii jsou, by se do ní, pokud by nový systém platil, nedostalo na 70 % žadatelů. Poplatek za zaměstnání občana EU by měl činit 3000 liber (90 000 Kč). V současnosti se vybírá za zaměstnance ze zemí mimo EU.

Federace malých podniků sice uvádí, že bodový systém by mohl fungovat, má ale také obavy. Místní lidé možná nebudou schopni volná místa zaplnit, zaměstnat cizince by se mohlo prodražit a pro firmy, které nikdy předtím nevyplňovaly přistěhovalecké papíry, by to mohla být příliš velká administrativní zátěž.

Podle předsedy Federace malých podniků Mikea Cherryho mají firmy snahu na sobě pracovat a zvyšovat produktivitu, ale pro trénink zaměstnanců a zavádění nových technologií potřebují podporu. »Je důležité, abychom tento nový systém nastavili správně, zejména když je časový rámec tak těsný,« řekl Cherry.

(ici)