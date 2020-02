Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč krachl summit o rozpočtu EU?

Rozpory ohledně budoucího rozpočtu Evropské unie jsou zatím příliš hluboké a k řešení se státy posunuly jen o centimetry. Týden starý krach summitu, kde se o finančním rámci jednalo, se dal proto předpokládat.

Ve sporu o celkovou výši dlouhodobého rozpočtu EU jde ale o mnohem více než jen o peníze, napsala v komentářích německá a rakouská média. Jednou z klíčových záležitostí je podle nich to, aby se podařilo prosadit zásadu, podle níž nebudou moci dostávat dotace ty země, které budou porušovat pravidla právního státu.

Za princip solidarity

Německá stanice Deutsche Welle mj. poukazuje podle ČTK hlavně na to, že problémem není celková částka, ale struktura rozpočtu a také to, že některé státy neberou vážně princip solidarity a sdílených hodnot. »Proč by měly (tyto státy) dostávat stejné solidární platby jako země, které princip vlády práva dodržují? Nový rozpočet je potřeba využít k tomu, aby ukáznil Maďarsko a Polsko. Tuhle šanci ale šéfové států a vlád nevyužili.«

