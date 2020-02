Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak EU nezdražuje maso!

V posledním měsíci se v našich luzích a hájích rozšířila zpráva o tom, jak se nám ta »zlá« Evropská unie chystá zdražit maso. Je pravdou, že na půdě EU může vzniknout celá řada nesmyslů (většinou však vinou národních států), ale za tímto Unie skutečně nestojí.

Dezinformace vznikla tak, že o dané věci měl nebo má jednat Evropský parlament, což samozřejmě není pravda. Fakt je pouze ten, že část poslanců z frakce Zelených (tam patří i čeští Piráti) a frakce sociálních demokratů podpořila závěry neziskové organizace z Nizozemí TAPP, která se zabývala souvislostí mezi cenami masa a ochranou životního prostředí a došla k částkám, které proletěly některými médii a kterých se chytila část politiků, jež si neověřuje pravdivost informací. Určitě stojí za zmínku, že je minimálně u sociálních demokratů podivné, že se zabývají podobnými úvahami, ale samozřejmě na to mají právo…

Podle mého soudu ochrana klimatu spočívá někde úplně jinde než v tom znepřístupnit maso a masové výrobky řadovým občanům. Sice i v otázce ochrany klimatu stejně jako všude jinde platí, že každý by měl začít u sebe, ale rozhodně se nepohneme dál, pokud budou nejbohatší tohoto světa tlačit na co nejnižší mzdy a platy a v zájmu co nejnižších nákladů drancovat přírodní i lidské zdroje.

Kateřina Konečná, europoslankyně.

Ekologická řešení a ekologické výrobky většinou nejsou levné. Aby jejich výroba i použití dávalo větší smysl, musí na ně mít co nejvíce občanů. To ale musí mít logicky mnohem vyšší příjmy, protože jinak i kdyby nakrásně chtěli, tak si třeba ekologické auto za milion korun nekoupí.

Pozorný čtenář si už jistě všiml, že otázka ekologie a kapitalistického zřízení úplně nejde dohromady, neboť zájmy planety jsou diametrálně odlišné od zájmů hrstky nejbohatších (čest výjimkám).

Každopádně platí, co jsem už uvedla na sociálních sítích. Pokud by se podobný nesmysl v podobě nuceného zdražení masa kvůli ochraně klimatu objevil, tak budu první, která se mu na půdě europarlamentu postaví.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně EP a místopředsedkyně ÚV KSČM