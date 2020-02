Když neví kudy kam

Seminář pro studenty by měl být seriózní debatou. Opak je však pravdou. Historik Blažek, ohýbající pravdu ke svému účelu, je ukázkou, kam až může zajít zloba a zášť. V jeho případě evidentně žádná lež není dost dobrá k dosažení vlastního cíle.

Na semináři mu »statečně« sekundoval místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Tento »spravedlivý« muž jaksi záměrně pozapomněl, že KSČM vznikla v roce 1990. KSČM je demokratickou parlamentní stranou, nezatížená podivnými kšefty a privatizacemi, v obcích a městech její členové působí ve funkcích zastupitelů, místostarostů i starostů. Hejtman Ústeckého kraje patří v hodnocení občany dlouhodobě na první příčky pomyslného žebříčku. Naopak propad preferencí TOP 09 jasně hovoří o její vyprahlosti, Czernin ji svými výpady proti KSČM rozhodně nepomůže k vzestupu nahoru. Lidé v obcích a městech naší republiky používají zdravý rozum a nedají se ošálit rádoby novými tvářemi TOP 09. Lži plynoucí z úst jejího místopředsedy jsou a budou ukázkou jeho malosti. Na rozdíl od TOP 09 je cílem KSČM náprava škod způsobených pravicovými vládami, na kterých se TOP 09 podílela významnou měrou, a zlepšení života občanů, to se nám postupně daří. Jestli se to Tomáši Czerninovi líbí, nebo ne, je jeho problém, který nevyřeší excesy, jež předvádí. Lidé si jasně uvědomují, že nefér politický boj této strany neřeší problémy ani kvalitu života. Je pouze pokusem odvést pozornost od vlastní neschopnosti věnovat se skutečné práci. Lehce se může přihodit, že lidé budou ještě více věřit těm, kteří pro ně skutečně pracují a to i v té nejmenší obci. Nejen Praha vytváří hodnoty, na to asi senátor Czernin zapomněl.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny (KSČM)