Zrušit nástroj dehonestace

Dnešní doba má svých problémů víc než dost. Neuvěřitelně vzrůstající agresivita, zabíjení lidí včetně dětí, viz poslední případ v Německu. Válečné konflikty, terorismus i ohrožení milionů lidí koronavirem, to vše Martin Fendrych hází za hlavu. Hledá jediné, jak zostudit KSČM.

Zrušení lustračního zákona je legitimní požadavek. Po třiceti letech je tento zákon pouze nástrojem k dehonestaci, kterou se Fendrych a jemu podobní snaží využít pro své cíle. Náměty týkající se podivných prodejů a privatizací se mu evidentně nehodí do krámu. KSČM požaduje prošetření těchto kauz, kdy stát přišel o miliardy korun, což některým lidem velmi vadí. Hledají tedy zástupné problémy a snaží se je uplatnit co nejvíce, aby tak odpoutali pozornost od těch skutečných. Mnohé z opatření, které vláda schválila, jsou dlouhodobým programem KSČM. To je také důvod, proč vládu tolerujeme. Kroky, které jsme ve prospěch občanů prosadili, přispěly ke zlepšení běžného života. To ale není v okruhu zájmů Martina Fendrycha a jemu podobných. KSČM je a bude vždy stranou, která upřednostňuje zájmy lidí, a to je dobrý postoj. Stát, ve kterém lidé žijí bez obav z budoucnosti, má jedinečnou šanci být úspěšný.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM