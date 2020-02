V čím zájmu?

Když se tak zamyslíme nad posledními kroky pražských radnic, musíme konstatovat, že nikomu za posledních mnoho let se nepodařilo to, co právě jim. Nemohu za to, ale vidím v tom záměr, jak krok za krokem změnit zahraniční politiku naší země, protože to, co přece dělá a chce vedení hlavního města jakékoli státu, se beze sporu musí projevit i ve vztahu druhých zemí k ní. Pokud jde o nás, o Českou republiku, mám konkrétně na mysli to, jak primátor Hřib dokázal se svým týmem v krátké době narušit vztahy s Čínou a s Ruskem. Dva hlavní oponenti světovládné politiky Spojených států se, nepochybuji o tom, již jistě zamýšlejí nad tím, jaký bude napříště vztah k naší zemi vůbec. Neumím si totiž představit, že by si urážky, které vzešly z Prahy, nechaly líbit. Už jednou jsme se rozhodli jít »válečnou stezkou« ve vztahu k velkým zemím Východu. Znamenalo to ztrátu ekonomických vazeb a zvláště pak našich hospodářských zájmů. Bylo to po rozhodnutí Václava Havla opustit pod banální záminkou naše dosavadní východní trhy a tak vlastně uvolnit místo pro německý, francouzský, italský a další průmysl. Znamenalo to prudké zvýšení nezaměstnanosti a ve svých důsledcích dokonce podpořilo antičeské síly na Slovensku, protože nejvýznamnější vývozci, např. zbraní, byli právě na Slovensku.

Nyní se hraje stejný scénář. Nezdá se mi, že by šlo »o kroky slona v porcelánu«, o rozhodování zaslepených neumětelů. Myslím si, že jde o předem připravený a zcela jasně propracovaný scénář, který navíc byl »obohacen« samostatnými »nápady« několika nenávistí se sžírajících starostů, kterým vadí pomník Koněva a kteří si vzali do hlavy postavit památník zrádcům vlasovcům. Zdůvodnění, jež si vymysleli a nechali schválit, má od skutečné historické pravdy hodně daleko.

Hřibův tým má ovšem dalekosáhlé plány. Když budou narušeny pro politiku »pražské velké radnice« naše vztahy s Čínou a Ruskem, může to ovlivnit také naši zahraniční politiku vůbec. I když tím i ekonomiku, pracovní příležitosti u nás. Ale o to nejde. To pánové a dámy z Mariánského náměstí v úvahu neberou. Jde tedy o zaměření naší politiky, která chce být alespoň do jisté míry realistická, což není v zájmu jistých sil.

Proto je třeba si položit otázku: V čím zájmu takto pražská radnice postupuje? V zájmu občanů Česka nikoliv. Jsou ve vedení hlavního města takoví primitivové, kteří nevědí, co činí, anebo jsou řízeni odjinud? Kdo je jejich principálem? Taiwan sice funguje jako samostatný stát, ale je oficiálně součástí Číny. To vědí dokonce i v USA a chovají se podle toho. Němcov je jeden z tvůrců zdejší hrůzné privatizace a začal s orientací země na západ. To pochopitelně ví i ruský velvyslanec, kterého Hřib provokativně pozval na slavnost přejmenování kousku ulice Pod Kaštany na Němcovovo náměstí. To vědí i v Moskvě.

Proto znovu opakuji otázku: V čím zájmu jsou postupy pana Hřiba a jeho týmu? V zájmu Pražanů nikoli, v zájmu republiky už vůbec ne. Jde tedy o pokyn odjinud? Odkud? A kam až ti, co se dostali posledními volbami k moci, budou chtít v čímsi zájmu zajít a vůbec jim nevadí, že třeba ztratí práci mnoho českých lidí a renomé naší vlasti bude pošlapáno?

Zkuste si, prosím, odpovědět sami.

Otakar ZMÍTKO