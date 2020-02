O geniu loci a malosti

Tak máme nové náměstí. Jen takový výřez z ulice Pod Kaštany, které jako ty kaštany tu bývaly vždycky. Jí chodívaly zástupy k první jarní pouti Pražanů ve směru kostelík sv. Matěje anebo později na slavnost krejčích a švadlenek nazvané jednoduše »štrozok« anebo líbezněji Na Slamníku. Kolem se chodívalo i k místodržitelskému letohrádku, který se tyčil nad Královskou oborou. Co o tom vědí ti, kteří sem v těchto dnech přijeli v drahých limuzínách?

Tady dodnes nás názvy ulic informují o stoletém dávnověku. Ano jsme v části Prahy, která do současnosti se nazývá Bubeneč, anebo i ten název není už hodný myšlení pražských purkmistrů a následovníků císařských radů a radek? Tady se ulice stále nazývají Na Seníku, V Tišině, Na Zátorce, V Sadech, K Starému Bubenči... Slavná zmíněná pouť krejčích se konávala koncem dubna a patřívala po desetiletí mezi nejznámější pražská setkání řemeslníků a řemeslnic. Těch nejobyčejnějších, protože řemeslo krejčíků a švadlenek nebývalo nikdy hodnocené vysoko. Nebyli majiteli velkých krejčovských závodů, ale uměli se bavit. I když třeba jednou v roce.

Sem tedy přijeli dámy a páni ve slavnostních šatech a drahými, většinou služebními auty. Většina z nich náhle dostala »místo nahoře«, ač tradice jim neříkala nic. Říkávalo se kdysi, že »ze slouhy barona neuděláš« nebo »kmán není pán«, dnes bychom jistě použili jiné lidové srovnání. Ani prý »moudrost nezískáš knihami«, napsal kdysi jeden z významných myslitelů minulosti. A ti, co sem přišli, ani svými tituly se nemohou počítat k moudrým. Ti, kteří rozhodli, aby staré historické jméno z onoho náměstíčka, které je součástí ulice Pod kaštany a bylo po staletí známo pod tímto jménem, s Prahou má máloco společného. Oni nepocházejí odsud. Jen sem přišli, viděli a myslí si, že »zvítězili«. Nyní dostali jen právo rozhodovat. Genius loci jim nic neříká. Přišli odjinud. Praha je jen prostředkem dostat se co nejvýš.

I další záměr proměnit alej kolem »místodržitelského letohrádku«, který byl vždy jen průchozím místem k cestě dolů do překrásné scenérie Královské obory, jménem ruské disidentky, je důkazem stupidity a nedostatku moudrosti, svědectvím toho, že »z nuly nikdy nemůžeš vykřesat inteligenci«, i kdyby uměla předříkat celou medicinskou mluvnici či zákoník pozpátku.

Nepochybuji o tom, že jednou přijdou do čela pražských radnic skutečně lidé, kteří si budou uvědomovat tradice města, protože vyrostli v jeho parcích, ulicích a u Vltavy. Pak se název náměstí Pod Kaštany a alej u »místodržitelského letohrádku« budou zase nazývat tak, jako tomu bylo po mnoho desítek let zvykem a odpovídalo to geniu loci.

To ovšem po těch, co vymysleli provokaci pro vlastní slávu a velikost, se dávno slehla zem. Dějiny si totiž nepamatují ty, kteří jsou myšlením malí, ač si myslí, že jsou hvězdami na nebi.

Jaroslav KOJZAR