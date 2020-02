Kočkopes z Istanbulu

Moje dcerka, zanedlouho jí bude šest let, už se to nebojím říci, vyroste pravděpodobně do doby, kdy si bude pamatovat, že krteček je krteček, ale bude neustále bombardována paskvilními názory, že by to mohla být také krtečka.

To, co se nám sem připlížilo, není jen koronavirus u hranic, je to také příšerný, nebo já už vlastně nevím, možná je to příšerná kočkopes z Istanbulu. Istanbulská úmluva je především o rovnosti pohlaví o potlačení všech vymezujících společenských stereotypů a o jakémkoli násilí, psychickému, fyzickému nebo ekonomickému. Potud asi vše v pořádku. Násilí v jakékoli formě je špatné, ale nesmí se vám do toho míchat nesmysly, které nerespektují rozdíly mezi pohlavími.

Představa, že Rumcajs sedí v jeskyni a vaří oběd Mance, která se šla poměřit na jičínský rynek s knížepánem a po samozřejmě vítězném zápase cestou přes Řáholec zmlátí medvěda, je, myslím, velmi scestná. A to je právě jeden z oněch stereotypů, které dle kočkopsa musíme prosazovat. Jde jenom přepsání knihy, která podvědomě nutí ženám a dívkám podřadnou roli u plotny a Rumcajsům tu samozřejmě lepší roli ochránce, rváče a živitele rodiny. Jenže Rumcajs vařit neumí a Manka medvěda nepřepere. Tvrdit opak je prostě nesmysl. Ženy mají prostě ve svém světě jiné zbraně, které si rozhodně nezadají se zbraněmi mužskými, nesmí ale, pokud na tento souboj pohlaví dojde, jít o podpásovky ať z té anebo druhé strany.

Je docela pech, že se blíží Velikonoce. Tento příšerný šovinistický svátek, kdy muži ponižují ženy bitím přes zadní partie jejich těl a ještě to omlouvají blábolem o omládnutí a neuschnutí a kdoví čím ještě. Představte si, jak se asi musí cítit žena, které řeknete, že jí to sluší, že vypadá mladistvě, a co je nejhorší ještě jí ten psychicky nevyrovnaný zmetek poníží donesenou kytkou. Prostě hrůza. Tolik o těch pár myslitelích, co napsali tento do nebe volající blábol.

Jsem v zásadě proti násilí v jakékoli formě, ale jsem zároveň proti rušení tradic. Bohužel je to tak, že muži se k Istanbulu moc vyjadřovat nemůžou, dle tohoto pamfletu mají na čele cejch. Měly by to být ženy, myslím ženy, co chtějí dostávat kytičku a být pochválené za to, jak jim to sluší, které nechtějí po Velikonocích uschnout, které chtějí, aby jim muž otevřel dveře.

Prostě mám přání, aby moje dcerka znala krtečka, ne krtečku, a Rumcajs ať zůstane Rumcajsem a Manka Mankou. Konec konců v pohádce Manka mnohokrát pomohla Rumcajsovi a naopak Rumcajs Mance. O Velikonocích ani nemluvě, nechci v tento den skončit na služebně policie.

Pavel JÁCHYM