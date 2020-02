Hadí lázně. FOTO - wikimedia commons

Zaorálek zrušil podezřelý projekt

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) udělal dvě zásadní rozhodnutí. Zruší projekt portálu Czechiana za půl miliardy korun a potvrdil památkovou ochranu teplických Hadích lázní.

Portál Czechiana měl umožnit přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, které jsou součástí kulturního dědictví. Součástí projektu bylo také dodávání informací do evropského systému Europeana. V něm by měla být v budoucnu přístupná všechna volně šiřitelná kulturní díla unijních zemí. Projekt se připravoval několik let, spustit se měl s ročním zpožděním v říjnu. Projekt je však podle Zaorálka megalomanský a nadbytečný. Stál by 449,5 milionu korun. Na zastavení projektu bez postihů a právních důsledků zbývalo podle Zaorálka jen pár dnů.

Czechiana byla podle Zaorálka největší IT zakázka, která se na MK připravovala. »Celá věc byla spravována velmi podivným způsobem, budeme provádět audit,« uvedl ministr. Projekt označil za černou díru. Na dotazy novinářů, zda mohou následovat kvůli projektu nějaké personální postihy, uvedl, že to záleží na výsledku auditu. Věc podle Zaorálka nesouvisí s výzvou premiéra Andreje Babiše (ANO), aby resorty zkontrolovaly své IT zakázky. Některá ministerstva měla v posledních týdnech kvůli IT systémům problémy. Ministerstvo dopravy řešilo předražený systém na elektronické dálniční známky, na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) kvůli zadávacímu řízení zasahovala tento týden policie a obvinila dva lidi. Kvůli zakázce na systém k elektronickým dálničním známkám skončil v lednu ve vládě ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Zaorálek rovněž definitivně potvrdil památkovou ochranu teplických Hadích lázní. Znovu tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka, který vloni krátce před svým odchodem z funkce odňal chátrající klasicistní stavbě v památkové zóně lázeňského města status kulturní památky.

»Na základě odvolání účastníka řízení znovu zasedla rozkladová komise. Dostal jsem výsledek a na základě toho definitivně rozhoduji památkovou ochranu lázní nesnímat,« řekl Zaorálek. Rozkladová komise podle něj podpořila jeho původní rozhodnutí z loňského prosince, které znamenalo, že Hadí lázně zůstanou památkou. Proti němu se majitel lázní odvolal. Proti rozhodnutí ministra jako druhoinstančního orgánu se odvolat nelze.

Objekt lázní patří podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který měl původně v plánu ho opravit a provozovat v něm lázně. Návrhy na rekonstrukci však odmítli památkáři, protože podle nich spočívají v praktickém zbourání budovy a stavbě nové. Staněk loni poslední hodiny v úřadu navzdory památkářům i rozkladové komisi vydal rozhodnutí, podle kterého Hadí lázně už nejsou kulturní památkou.

Klasicistní budova byla kulturní památkou od roku 1958, svému původnímu účelu přestala po několika přestavbách sloužit na přelomu tisíciletí.

(ste)