Národní rada SR, Bratislava. Ilustrační foto - wikimedia commons

Slovensko směřuje do prava

Na Slovensku volby do Národní rady SR, tamějšího parlamentu. Bohužel se ukazuje, že naše východní sousedy čeká těžké období a posun doprava. Už v průběhu předvolební kampaně se ukázalo až zázračné nalezení katolické víry mnohých politiků… Snad každý, zleva doprava, nezapomněl zdůraznit křesťanské kořeny Slovenska.

Náboženská víra je každého soukromá věc a v politice je důležitější program, jaký člověk prosazuje - než náboženství, ke kterému se hlásí. Právě proto je zarážející ten obrat ke katolické církvi u politických představitelů levice či progresivních stran. Slovenská katolická církev je totiž všechno, jen ne stoupenkyně svobody a pokroku. Byla to právě ona, která za masivní finanční podpory ze zahraničí organizovala referendum o zákazu interrupcí, tedy zákazu práva žen rozhodovat o svém těle. Za toto právo levice a ženská hnutí bojovala desítky let a dodnes se tento boj vede. Například v Irsku přede dvěma lety dosáhla levice úspěchu a prosadila změnu tamní ústavy, aby se potraty staly legální možností a ženy nemusely kvůli této krajní a stresující možnosti cestovat do sousední Británie nebo jinam.

Tak ať

Stejně tak se doprava posouvá i zbytek politické diskuse. Smer-SD, tamní varianta sociální demokracie, už má za sebou po 18 letech v parlamentu a 12 letech ve vládě mnoho úspěchů, ale také řadu skandálů a prorůstání ekonomické a politické moci, včetně pragmatické vládní spolupráce s konzervativní pravicovou Slovenskou národní stranou. Opozice proti Směru však nenabízí mnoho. Naposledy se předvedla nyní, kdy na protest proti návrhu na zavedení 13. důchodu začali její poslanci okupovat řečnický pult v parlamentu. Nejen že tím ukázali zdvižený prostředníček všem slovenským důchodcům, ale také to, že nemají programovou alternativu, která by neznamenala snižování důchodů. Samozřejmě, že se může tento krok zdát jako předvolební gesto Směru, ale jde nakonec přeci o to, zda budou slovenští penzisté důstojně žít, nebo ne. A když k tomu dopomůže 13. důchod, tak ať.

Nejvážnější problém

Asi nejvážnější zprávou nadcházejících slovenských voleb je podpora, které se těší Kotlebovci – Lidová strana naše Slovensko (ĽSNS). To je uskupení, které se otevřeně hlásí k odkazu fašistického Slovenského štátu, který spolupracoval s Hitlerovým Německem během 2. světové války. Jeho zakladatel Marián Kotleba se rád ukazoval v uniformě nápadně připomínající uniformy Hlinkovy grady, polovojenské organizace taktéž z doby Slovenského štátu.

Kotleba a jeho soukmenovci pak označují Slovenské národní povstání z roku 1944 za »bolševický puč proti nezávislosti Slovenska«. O to děsivější je, že by tato strana v NR SR ještě posílila, jak tomu nasvědčují průzkumy…

Výsledky voleb tedy dopadnou pravděpodobně patovou situací, která bude nahrávat Kotlebovi a jeho rádobyřešením. Smer-SD bude v situaci, kdy bude těžko hledat koaličního partnera a pravicová a středová opozice zase bude tak roztříštěná, že její vládnutí bude téměř vyloučené.

(kk)