Přísněji trestat zneužívání dětí

Občanští demokraté by chtěli zvýšit tresty například za nebezpečné pronásledování dětí a za nebezpečné vyhrožování. Reagují tím na dokument V síti o zneužívání dětí na internetu. O potřebě změn chtějí nejprve debatovat s odborníky.

»V podstatě s tím souhlasím. Děti by měly mít co nejvyšší ochranu společnosti. Nemají životní zkušenosti, často podlehnou různým lákadlům, reagují bezprostředně, aniž by si uvědomily riziko svého počínání. Zvlášť v dnešní době na ně číhají nástrahy prakticky na každém kroku, ať už v přímém kontaktu či anonymně přes sociální sítě nebo mobil,« zdůraznila v reakci pro náš list expertka KSČM na oblast školství Marta Semelová s tím, že by si to však v prvé řadě měli uvědomovat rodiče. Ti by měli své dítě poučit a kontrolovat, s kým a jak komunikuje. Dodala, že opomenout samozřejmě nelze ani roli školy.

A nevadí, že je mi dvanáct? Tuto otázku pokládaly tři herečky na falešných dětských profilech mužům, kteří je oslovili na internetu. Tak vznikl celovečerní dokument V síti Barbory Chalupové a Víta Klusáka, který otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Prostřednictvím falešných profilů a tří zletilých hereček pečlivě vybraných tak, aby vypadaly mnohem mladší, tvůrci dokumentu přibližují, s čím se na internetu setkávají děti ve věku 11–13 let. Během deseti dnů natáčení ve třech dětských pokojíčcích věrohodně postavených v ateliéru se třem dívkám ozvalo 2458 predátorů. Příběh vrcholí na osobních schůzkách, kde se herečky setkávají s predátory tváří v tvář pod dohledem ochranky a skrytých kamer.

V případě činů nebezpečného vyhrožování a nebezpečného pronásledování by občanští demokraté chtěli zvýšit ochranu dětí do 15 let věku. »Otázka, která byla zpočátku řešena jen mezi dospělými, se zcela zjevně dotýká i dětí,« podotkl před novináři poslanec ODS Marek Benda. Trestní zákoník v nynější podobě nerozlišuje sazby, pokud jsou oběťmi děti do 15 let a od 15 do 18 let. Pachatelům hrozí jednotně až tříleté vězení.

Význam prevence

Semelová je přesvědčena o tom, že konkrétní návrhy na zpřísnění trestů je potřeba konzultovat s odborníky na danou tematiku. Stejně jako návrhy na další opatření, »a to nejen v rámci represe, ale i prevence,« sdělila.

ODS chce obdobně postupovat v případě činů, které se týkají výroby a nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Ani tyto trestné činy v současnosti nerozlišují kategorie dětí do 15 let a od 15 do 18 let.

Ti, kdo tímto způsobem zneužívají dětskou naivitu a důvěřivost, si podle Semelové zaslouží tresty co nejpřísnější. »Znovu ovšem zdůrazňuji roli rodičů. Jestli si někdo myslí, že pokud je dítě doma u počítače a nelítá někde venku, tak je v bezpečí, je na omylu. Takové děcko se může dostat do velmi nebezpečných situací, kdy neví, jak z toho ven, a nezřídka to končí tragicky. A to nemluvím o závislostech na mobilech, počítači a sociálních sítích, které se týkají stále mladších věkových kategorií,« prohlásila.

Vedle vyšší represe navrhuje ODS věnovat větší pozornost prevenci ve formě osvěty dětí. Za příklad dává tato strana projekt radnice Prahy 5 nazvaný S nadhledem na síti, jenž se zaměřuje na bezpečné používání internetu. Týká se lidí všech věkových kategorií.

