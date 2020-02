Pohled do auditoria konference »Jak chytře na udržitelnost«.

Příklady táhnou. Jak chytře na udržitelnost?

»UP! 2020: Jak chytře na udržitelnost.« Téma setkání firem, organizací a odborníků, jež se prakticky či teoreticky angažují v udržitelném rozvoji a jeho popularizaci. Řada firem - vedle svého podnikání - vkládá nemalé prostředky a iniciativu zaměstnanců do aktivit, které mají přesah nad hlavní cíl podnikání, tj. realizaci zisku. Pořadatelem akce konané 13. února v pražském centru CAMP byla platforma Byznys pro společnost.

Fórum UP! 2020 se soustředilo na trendy udržitelnosti v souladu s mezinárodními závazky států, veřejně deklarovanými cíli firem, které o odpovědnost opírají své působení na trhu, a institucí veřejné správy. Prim mezi trendy hrají opatření související s řešením klimatické krize, výrazným omezením emisí skleníkových plynů a nepřekročením oteplování planety. Čím dál znatelnější je snaha využívat zdroje co nejdéle a tak, aby byly maximálně zužitkovány, tj. prosazuje se trend cirkularity (oběhové ekonomiky). Dobré příklady táhnou - víc jak dvě stovky firem si stanovily ambiciózní cíl směrem k obnovitelným zdrojům energie, ačkoli mezi nimi zatím chybí společnosti z oborů, které životní prostředí znečišťují nejvíce.

Téma je závažné a má dopad do zdraví populace. Odbornice na výzkum trhu Ivana Valentová zdůraznila, že podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2017 v důsledku znečištění ovzduší a vody 12,6 milionu lidí. Zdá se, že česká veřejnost chápe udržitelnost méně naléhavě, což dokázala statistikou: celosvětově 80 % mužů souhlasí s tím, aby firmy dbaly na udržitelnost, v ČR je to 65 %. Ženy v průměru ve světě z 81 % souhlasí s trendy udržitelnosti, české ženy ze 75 %.

Začít u sebe

»Firma nemá názory nebo cítění, to však přinášejí lidé v ní zaměstnaní. Každý neseme svůj díl odpovědnosti a musíme začít u sebe,« vyzvala Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí a též jednatelka společnosti Pivovary Staropramen. Během konference vystoupili i další zástupci a zástupkyně firem, kteří předali své zkušenosti z naplňování byť aspoň prvků udržitelnosti. Zmíněný Staropramen například snížil množství plastu ve svých obalových materiálech, lahve obsahují více recyklátu. U PET lahví závod hodlá zůstat. Na dotaz naší zpravodajky, proč nepřejde výhradně na sklo, odpověděl zástupce pivovaru, že PET lahve nepovažují za zlo, a navíc probíhá třídění těchto obalů ve značné míře.

Michaela Chaloupková, členka představenstva ve Skupině ČEZ, uznala, že ČEZ je jedním z největších znečišťovatelů ve střední Evropě, a proto podnik hodlá provádět značné investice, aby jeho produkce CO2 byla neutrální. »Jedním z našich cílů je postupné snižování CO2 a dalších emisí, máme plán postupné dekarbonizace našeho portfolia. Naším cílem je být uhlíkově neutrální do roku 2050,« deklarovala. Skupina ČEZ hodlá naplnit svůj závazek vysadit vlastními silami za každého zaměstnance jeden strom.

»Říkáme, že za všechno může systém, ale systém jsme my všichni,« řekl tajemník Rady vlády pro udržitelný rozvoj (při MŽP) Jan Mareš, který zdůraznil dva aktuální principy: Nezanechávat nepořádek, což například propaguje kampaň Dost bylo plastu, a dělat svět o trochu lepší, což symbolizuje např. projekt Sázíme budoucnost s cílem vysadit 10 milionů stromů.

Sázet stromy nestačí

Jen sázet stromy však nestačí. I když bychom zalesnili celé Spojené státy, tak nám to nepomůže, oponovala ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková. Naopak tato »vysazovací« iniciativa bere energii, která pak jinde chybí, vysvětlila. Podstatné je, jak upřesnila pro náš list, omezit či odstavit tepelné elektrárny a tyto nahradit obnovitelnými zdroji (voda, solár, vzduch, biomasa, nikoli jádro). Ačkoli některé firmy se snaží, ředitelka Hnutí Duha upozornila, že být uhlíkově neutrální do roku 2050 vyžaduje velkou vizi, kterou ČR ani firmy prý nemají. Klíčové je dohodnout se společensky, kam chceme směřovat. Klíčem je dekarbonizace a sázení stromů je jen doplňkem, nadstavbou, která nemůže vyvolat zásadní změnu.

Kárníková se také zamyslela nad vypovídací hodnotou ukazatele HDP. »Je to indikátor skutečného pokroku a rozvoje, když do něho vstupují i vyloženě negativní procesy? Musíme se také ptát, čemu slouží tento ekonomický systém,« dodala. Upozornila, že je nutné sledovat i »tečku« v systému udržitelnosti. Znamená to nejen jezdit vlakem, ale vědět, kde se vyrábí elektrická energie. Třídit plasty ano, ale kolik procent se jich recykluje?

I dílčí kroky jsou dobré

Generální ředitel firmy Sodexo provozující restaurace a stravování Daniel Čapek si posteskl, jak vysoké je plýtvání potravinami v celém řetězci od výroby přes zpracování po spotřebu. V zájmu omezení plýtvání činí firma aktivní kroky.

Konkrétní příspěvky k udržitelnosti v praxi přednesli i zástupci některých obchodních organizací. V dm drogerii markt rozvíjejí kampaň Vědomá volba. Výrobky splňující trvalou udržitelnost, které do kampaně spadají, jsou označeny zelenými cenovkami a zájem spotřebitelů o ně prý je stoupající. Obchod prodává nákupní tašky z fairtradové bavlny, některé její provozovny nabízejí zboží bezobalově. Firma Nestlé také zkouší bezobalový prodej a snaží se o nulový odpad na skládky. Ve firmě Coca-Cola třídí obaly. Všeobecným trendem firem, jak vyplynulo z diskuse jejich reprezentantů, je odstranění jednorázových plastů v provozu i kancelářích.

Na konferenci byly prezentovány i nové technologie pro udržitelnou energetiku. Například vedoucí oddělení prodeje a marketingu Ústavu jaderného výzkumu v Řeži Milan Mika informoval o jedné z možností, jak akumulovat energii – ukládat ji do vodíku. Právě tímto se v ÚJV Řež zabývají a mají konkrétní výsledky - projekty vodíkem poháněných užitkových vozidel do měst HyVan či multikáru na elektropohon s dojezdem na vodík. Vyžadují však plnicí stanice na vodík.

Byznys pro společnost je největší aliancí firem, které aktivně rozvíjejí své podnikání směrem k udržitelnosti, podporují různorodost (diverzitu) a jsou odpovědné vůči společnosti. K alianci se přidalo už na sto firem.

