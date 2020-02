Ilustrační FOTO - Pixabay

O Číně i koronaviru

Stanovisko k dopisu čínského velvyslanectví, ve kterém varovalo před misí předsedy Senátu na Tchaj-wan, přijmou ústavní činitelé 11. března. Po setkání s prezidentem Milošem Zemanem to novinářům řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Mluvili spolu i o koronaviru.

Hamáček očekává debatu, ale také to, že se na tradičním závěrečném komuniké shodnou všichni zúčastnění. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) by podle něj měl zvážit, zda cesta na Tchaj-wan je nejlepším způsobem, jak zlepšit ekonomickou spolupráci a není možné využít jiné mechanismy. Cesta totiž může mít podle Hamáčka »náklady«, tedy zhoršit vztahy ČR a Číny.

Vystrčil v úterý řekl, že by měl Zeman vysvětlit, jak na lednový dopis reagoval. Ambasáda v dopisu varovala Senát i české podnikatele před důsledky cesty na Tchaj-wan, který Čína pokládá za jednu ze svých provincií. Vystrčil označil dopis za výhrůžný až vyděračský. Hrad odmítl jeho výzvu komentovat přes média s tím, že prostor záležitost probrat bude na schůzce ústavních činitelů. Vystrčil požaduje, aby společné stanovisko bylo dostatečně razantní, v opačném případě doporučí Senátu přijmout kritičtější postoj.

S prezidentem probíral Hamáček i situaci kolem šíření nového typu koronaviru. Hamáček informoval Zemana o úterním jednání Bezpečnostní rady státu, odpovídal i na jeho dotazy ohledně připravenosti integrovaného záchranného systému. »Ujistil jsem prezidenta, že jsme několikrát prodiskutovali všechny plány, ČR je připravena případnou nákazu zvládnout,« řekl.

Hovořili spolu i o tématech z oblasti zahraniční politiky, chystaných změnách volebního zákona či pondělním zásahu policie na ministerstvu práce a sociálních věcí. Policie obvinila dva manažery resortu z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky. »Shodli jsme se, že je třeba vyčkat na závěr vyšetřování, až bude jasné, co se stalo a co je těm dvěma dáváno za vinu. Do té doby není možné tu věc dál komentovat, a tak jsem rozuměl i postoji pana prezidenta,« řekl.

Zeman podle Hamáčka ve středu s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) vedle policejního zásahu probíral i její návrh na revizi sociálních dávek. »V tomto má paní ministryně jeho plnou podporu,« uvedl Hamáček.

(ste)