Lesbos a Chios nechtějí nové tábory

Demonstranti na řeckých ostrovech Lesbos a Chios již čtvrtý den po sobě protestovali proti budování nových středisek pro migranty.

Na Lesbu zůstaly podle agentury AP uzavřeny obchody i úřady.

Přes 60 zraněných si ve středu vyžádaly střety policie s lidmi protestujícími proti budování nových středisek pro migranty.

Deník Kathimerini středeční střety označil za dosud největší na ostrovech Lesbos a Chios, které se už několik let potýkají s náporem běženců. Protestující házeli na policisty kameny a policie odpověděla slzným plynem. Nejvíce zraněných bylo při potyčkách na ostrově Lesbos, kde bylo zraněno 43 policistů a 10 protestujících. Další policisté byli zraněni na ostrově Chios, kde skupina demonstrantů vtrhla do hotelu, kde jsou ubytovaní řečtí policisté vyslaní na ostrov právě kvůli očekávaným protestům. Skupina mužů vnikla až do pokoje policistů, z nichž několik při potyčkách utrpělo lehká zranění.

Nová střediska pro migranty, která by měla podle předpokladu vlády fungovat už v létě, mají nahradit nynější přeplněné tábory. V nich a jejich okolí žije mnohonásobně více migrantů, než je kapacita těchto zařízení, a Řecko je proto za ně dlouhodobě kritizováno.

Nové tábory mají být větší, což se nelíbí místním obyvatelům, kteří očekávali, že vláda většinu běženců přemístí na pevninu. Někteří obyvatelé ostrovů si podle serveru Greek Reporter stěžují na to, že migranti jim kradou ovce, kuřata či ovoce nebo ničí olivovníky, z nichž si dělají oheň, aby se zahřáli. Kvůli přeplněným táborům totiž mnozí migranti žijí v okolí táborů pouze ve stanech.

Řecko dlouhodobě kritizuje OSN i nevládní organizace za špatné životní podmínky, v nichž migranti na ostrovech žijí. I proto nová řecká vláda, která se ujala úřadu loni v létě, chystá postavit větší zařízení pro migranty a ty dosavadní zrušit. Nové tábory ale mají mít i přísnější režim, aby měly tamní úřady pod kontrolou pohyb žadatelů o azyl. Nová řecká vláda zaujala přísnější postoj k migraci. V parlamentu prosadila zákon, jenž má zrychlit azylová řízení a zjednodušit deportace migrantů bez nároku na azyl. Zákon platí od letošního ledna. Součástí plánu vlády jsou i větší uzavřená migrační centra na řeckých ostrovech, Na ostrovy v Egejském moři loni dorazilo 59 600 běženců. Dalších 14 890 uprchlíků přešlo pozemní hranici z Turecka do Řecka.

(čtk)