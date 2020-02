Ilustrační foto - wikimedia commons

Armádní muzeum omládne

Armádní muzeum na pražském Žižkově již získalo nové podzemní prostory, dokončuje se také zastřešení dvorany. Budova, která zároveň slouží jako sídlo Vojenského historického ústavu (VHÚ), je uprostřed rekonstrukce.

Muzeum po opravách ztrojnásobí své výstavní plochy, na zastřešené dvoraně nabídne také nový prostor pro společenské akce včetně koncertů či konferencí. Postup rekonstrukce si prohlédl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Oprava by měla být ukončena pravděpodobně v roce 2022. Původně předpokládaný termín bude posunut kvůli nově zjištěným potížím se statikou nebo izolací.

Rekonstrukce muzea začala v roce 2018. Uzavřeno bylo již o rok dříve, VHÚ nejprve odvezlo své sbírky do nových depozitářů v Lešanech u Prahy, poté se do prozatímních prostor přesunuli i pracovníci VHÚ.

Opravy jsou v současné době zhruba v polovině. Dělníci mají před sebou i nadále některé hrubé práce, ale v některých částech objektu jsou už dokončené omítky, rozvody nebo jsou třeba repasována okna. O blížícím se ukončení těžkých prací svědčí i plánované rozebrání jeřábu, který nyní stojí uprostřed nádvoří.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Podle Metnara, kterému byl představen postup prací, se do budovy dlouhodobě neinvestovalo a stavba postupně chátrala. Zanedbání je na ní vidět, řekl novinářům. Připomněl, že usnesení o rekonstrukci bylo schváleno již v roce 2000 za vlády tehdejšího premiéra Miloše Zemana. Trvalo ale dalších 18 let, než byly práce spuštěny. Označil za stěžejní, aby se podařilo muzeum vybudovat. »Je potřeba si tyto historické milníky či to, jakou historii má Česká republika a Československo, připomínat,« dodal.

Původní plán počítal s ukončením rekonstrukčních prací zhruba na přelomu let 2020 a 2021. Nyní byl předpokládaný termín posunut na rok 2022. Ředitel VHÚ Aleš Knížek označil generální rekonstrukci za velmi náročnou. »Budova byla postavena v roce 1932, od té doby do ní nebylo investováno,« řekl ČTK a České televizi. V 50. a 70. letech byly podle něho v objektu udělány zákroky do izolace a větrání budovy, kvůli kterým začala trpět mimo jiné statika. Potíže se objevily až po zahájení prací. »Všechny tyto věci se musí sanovat, tím se prodlužuje i předpokládaná doba otevření na rok 2022,« poznamenal. Znamená to i zvýšení rozpočtu. »Zatím to nedokážu úplně přesně říct, ale bavíme se řádově v desítkách milionů,« dodal. Původní cena byla stanovena zhruba na 600 milionů korun.

Rekonstrukce přinese zásadní změny pro návštěvníky muzea. Vznikne nový vstup do muzea, který povede do podzemí z místa, kde před zahájením oprav stál historický tank. Výstavní plocha by se měla asi ztrojnásobit na 3650 metrů čtverečních. VHÚ tak bude moci vystavit další historické předměty, které dosud musely být uložené v depozitářích.

Zachována zůstane původní omítka, kterou musí dělníci náročným procesem očistit. V rekonstruovaných prostorách dále vznikne nová kavárna ve stylu 30. let s terasou s výhledem na velkou část historického centra Prahy.

(ng)