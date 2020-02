Propracovaná prezentace

Spojení resortů obchodu a dopravy je dlouhodobě neúnosné. Nikdo z nás není superman a nebude jím patrně ani ministr Havlíček. Jedno je nutné uznat, má do detailu propracovanou svou prezentaci.

Ochranná přilba a pracovní bunda, ustaraná tvář. Postoj chlapa, který to má pod kontrolou. Vločky sněhu zapadají do scénáře, proč tedy nevyjet na dálnici a nezapózovat kamerám? Dovíme se i to, že je v nepřetržitém spojení s premiérem. Prostě má to styl, to mu nelze upřít. Dálnice D1 je pro nás řidiče noční můrou a dokončení oprav v termínu deklarovaném ministrem by byl zajisté úspěch. Je tu však i další úkol k řešení. Komunikace nižších tříd se dostaly do stavu, který již nesnese odklad. Bude dostatek financí pro jejich vlastníky na opravy? Soutěž o největší »díru« na silnici se již snad ani nemusí pořádat. Komunikace vypadají jako ementál. Kraje hledají každou korunu, trpí auta i řidiči. Najde i zde ministr dopravy odpověď a řešení? Mohl by pomoci on-line kontakt s premiérem, co říkáte?

Pavel KOVÁČIK, předseda Poslaneckého klubu KSČM