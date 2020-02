Oč jde v procesu s Assangem

Soud, který má rozhodnout o vydání Juliana Assange, australského vydavatele, jenž zveřejnil tajné dokumenty svědčící o hrůzách a zákulisí »americké války« v Iráku, Afghánistánu, Jemenu a dokonce i o praktikách CIA a o amerických »podpásových diplomatických aktivitách«, v Londýně v těchto dnech začal. Jak přišli lidé z WikiLeaks ke zmíněným dokumentům, je v jeho jednání zřejmě druhotné. O tom se jednat nebude. Ani o tom, zda byly autentické, zda v nich byla pravda či nikoli, zda šlo o podvrhy anebo všechno, co bylo zveřejněno, je skutečností. Podle americké strany, která Assange si chce z Británie odvézt, je Assange zločinec, protože prý ohrozil zájmy Spojených států a zveřejněním dokumentů dokonce životy informátorů, což se týká zřejmě dokumentů o akcích CIA. Diplomaty pouštějící si »pusu na špacír« ovšem ohrozit nemohl. Jen vztah USA k řadě zemí či k jejich představitelům. I to pochopitelně pro Spojené státy byla rána. Pokud by za to vše byl vydán do Států, mohl by být odsouzen až k doživotí či dokonce k trestu smrti.

Nechci se zabývat obsahem těchto dokumentů, ale jde mně o politiku USA. Jak země, která se neustále ohání »americkými hodnotami«, naposledy ve své »spanilé jízdě« po světě ministr zahraničí Pompeo, se vůbec může odvážit soudit za pravdu? Proč nějaký soud se nezabývá ne zveřejněním, ale obsahem zveřejňovaných dokumentů? Proč tolik humbuku, jestliže si server WikiLeaks dovolil zveřejnit to, co je nepopiratelné? Má tedy nezávislá novinářská práce ještě naději na nezávislost? Na tyto otázky nám zřejmě nikdo z odpovědných představitelů USA neodpoví. A přitom tady je jádro problému. Země, která se neustále ohání tím, že vlastně zachraňuje svět a že je ochráncem svobody a demokracie kdekoli, kam zamíříme prstem po mapě, díky WikiLeaks a Assangeovi byla usvědčena ze lži. A to je z amerického pohledu zločin. Lhát se sice může, ale zveřejnit dokumenty o lži nikoli.

Vlastně i to by měla pro nás pro všechny být důležitá informace. Že totiž tomu, co přijde odsud, bychom neměli a priori věřit a že i spojenci se USA musí bát. Tento »vzkaz« pochopili i ve Spojených státech a muselo je to velmi rozčílit. Možná právě tady je skryto to, oč v procesu s Assangem skutečně jde.

Milan ŠPÁS