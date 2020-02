Stará se vláda o občany?

Starají se naše vlády o občany, nebo jenom prodávají majetek státu a politické strany se perou jen o lukrativní posty ve vládě a státních firmách? Není těch ostud nějak moc? Nechci mluvit o lumpárnách za posledních 30 let a privatizaci-rozkradení státních podniků a o vytunelovaných bankách, zaujalo mě něco jiného. Něco, co na nás vyskakuje v těchto dnech z každého PC a televize. To nebezpečí se jmenuje koronavirus - odborně Covid 19.

V souvislosti s touto mediální masáží jsem si vzpomněl, jak náš Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se dlouhodobě pokoušel prodat záložní nemocnici v Hředli u Zdic. To se mu s velkou slávou povedlo v roce 2017 a obdržel závratnou částku 26 milionů korun. Tak to je tedy úspěch, prodat nemocnici, která byla určena pro izolaci a karanténu nemocných za cenu průměrné vilky v Praze. Jak tohle vláda mohla dopustit? Který hlupák vyhodnotil, že nemocnice tohoto typu již nebudeme potřebovat? Nebyl to žádný konkretní hlupák, ale v tomto případě selhaly všechny vlády v péči o občana. Špatně vykonávaly svoji roli. Základní role vlády je správa země a připravovat se na mimořádné situace. To, že je dnes hezké počasí neznamená, že bychom neměli počítat s bouří. V tomto případě s bouří v podobě epidemie či pandemie. Každý normální stát i občan si dělá rezervy pro případ katastrofy či mimořádných situací. Naše vlády to však v posledních desetiletích viděly jinak. Vojenské objekty a rezervy se rozprodaly, či rozkradly. Rezervy státu se rozpouštěly. V současné době Státní správa hmotných rezerv prodává kovy ze zásob. Taky hezká obezřetnost. Používají se stejná zdůvodnění jako v roce 1997, když premiér Tošovský prodal zlaté rezervy státu se zdůvodněním, že jsou jiné, vhodnější produkty, a tak máme místo zlata v trezoru měnu v podobě papírku či dluhopisů. No a to zbytečné zlato jistě koupili ti blbí Švýcaři, kde ostatně ten vypečený bankéř následně začal pracovat. Možná to pro ty Švýcary nebyl tak špatný obchod!

Když se vrátíme k té, tak dobře prodané nemocnici v Hředli, tak ta nebyla sama, která byla vyhodnocena jako zbytečná. Byla to i záložní vojenská nemocnice v Nepomuku, ze které se stal archiv. Takže až v Česku bude epidemie koronaviru, tak si pak nemocný může jít něco přečíst do archivu. Psát o dalších zavřených nemocnicích je zbytečné. Namátkou mě napadá nemocnice v Plané u Mariánských Lázní. Její zavření znamenalo, že v celém okrese není funkční nemocnice a obyvatelé musejí jezdit do jiných okresů, nejčastěji do 60 kilometrů vzdálené Plzně.

Česká republika má nyní asi tisíc lůžek v infekčních oddělení. Na exotické nákazy se specializuje pražská Nemocnice Na Bulovce. No, vozit nakažené do hlavního města taky není žádná výhra. Ono se to třeba obyvatelům Prahy nebude líbit, stejně jako se to nelíbilo osadníkům na Západním břehu Jordánu, když jim tam chtěli dát do karantény Korejce. Vyšli do ulic. V záloze má stát tedy jediné vhodné vojenské zařízení v Těchoníně.

Prodejem nemocnice v Hředli stát přišel o 500 lůžek, tedy o jednu třetinu kapacity.

Pak se může stát ještě jedna pikantérie, která ukáže, jak se hospodaří s majetkem státu. Stát najednou zjistí, že nemocnici v Hředli potřebuje a odkoupí ji zpět. Pokud se tak stane, tak to nebude již za 26 milionů, co obdržel, ale třeba za 260 milionů. To by nebyl špatný obchod pro kupce.

Josef ŠVARCBEK