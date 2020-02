Free Julian

Postaví se za Juliana Assange, který čelí ve Velké Británii soudnímu procesu, také česká inteligence, novináři, protiváleční aktivisté, právníci, politici, ochránci lidských práv, zkrátka veřejní činitelé? Tuto otázku si kladu již několik dnů a vyměnila jsem si na toto téma maily s různými lidmi, kteří by do výše uvedené skupiny patřili. Odpovědi jsou prozatím rozpačité, typu »vypadá to, že z České republiky mu pomoc nepřijde«...

Zaznamenala jsem aspoň – pravda již starší - elektronickou petici »Braňme svobodu slova! Petice za politický azyl pro Juliana Assange« na www.petice.com. Čítala včera několik set jmen občanů, kteří se za Assange aspoň takto postavili. Petice je uvozena textem: »WikiLeaks pronikly k autentickým dokumentům, odhalujícím řadu vážných selhání i vyslovených zločinů. Julian Assange, jejich zakladatel, byl zatčen a hrozí mu skandální perzekuce. Tak brutální násilí na svobodě projevu tolerovat nelze. Žádáme vládu České republiky, aby Julianu Assangeovi poskytla politický azyl.« I já jsem připojila svůj podpis a touto cestou inspiruji čtenáře a čtenářky Haló novin.

Ve světě je situace v některých kruzích či komunitách ohledně podpory Assange poněkud jiná. Před budovou britského soudu, kde jednání tento týden do čtvrtka probíhalo, se konaly protesty. V Německu 130 politiků a veřejně známých osobností v čele s bývalým spolkovým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem dalo najevo, že Assange nemá v současných podmínkách možnost spravedlivého procesu, že musí být propuštěn z vězení, aby se zotavil. Podmínky, jimž byl a je tento osmačtyřicetiletý muž vystaven (povšimněme si, že vypadá mnohem starší), se podle nich rovnají mučení. Podle zvláštního zpravodaje OSN Nilse Melzera Julian Assange v důsledku nehumánního a ponižujícího zacházení vykazuje všechny symptomy oběti dlouhodobého psychologického mučení. Vydání do USA odmítá komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová, podle níž by měl takový krok hrozivý dopad na svobodu tisku.

Zajímaly mě také názory Pirátů, kteří se holedbají svobodou informací. Co jiného učinil Assange na WikiLeaks, než že informoval světovou veřejnost o aktivitách, které vedly k masivnímu porušování lidských práv, odkrývaly válečná dobrodružství USA spojená se zabíjením civilistů apod. O tom přece musí být občané informováni, zveřejnění těchto videí a informací se stalo ve veřejném zájmu a v souladu se svobodou projevu, což je vyzdvihovaný první dodatek americké ústavy.

Tak tedy Piráti. »Jsem proti jakémukoli vydávání občanů, jejichž provinění spočívá v tom, že upozornili na nezákonné jednání státních autorit,« je stanovisko předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše na jejich stranickém webu. Bartoš nahlíží na Assangeův případ jako na otázku respektování svobody tisku, práva občanů na informace a veřejného zájmu.

Když tedy nastává v tomto případě shoda názorů mnoha veřejně činných osob, dokonce z různých politických stran, proč nevyvinou společnou aktivitu?

Monika HOŘENÍ