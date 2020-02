Přísnější tresty pro tyrany zvířat?

Sněmovna možná schválí zpřísnění trestů za týrání zvířat. Garantka novely za ANO Helena Válková řekla, že doporučí poslancům nejsilnějšího vládního hnutí, aby hlasovali pro senátní verzi novely. Horní komora do ní chce vložit vyšší sazby za týrání a za provozování takzvaných množíren, což poslanci původně i v souvislosti s postojem většiny zástupců ANO odmítli. Dolní komora bude o předloze znovu hlasovat v úterý.

Válková spolu s Monikou Jarošovou (SPD) převzaly za petiční výbor petici organizací Hlas zvířat a Home4Pets podporující přísnější znění novely. Podepsalo ji více než 37 000 lidí.

Původně Sněmovna schválila jen to, že soudy by mohly samostatně ukládat zákaz chovu zvířat až na deset let pro jednotlivce a až na 20 let pro firmy. Odmítla zvýšení sazeb za týrání z pěti až na šest let vězení a až desetileté vězení za chov zvířat v nevhodných podmínkách. Právníci poukazovali na to, že tresty by byly příliš vysoké vzhledem k sazbám za násilí na lidech.

Válková míní, že novela v senátní verzi systém trestních sazeb

rozkolísává. Na druhou stranu ale poukázala na to, že trestní právo má regulovat situace, u nichž veřejnost cítí, že jiné než trestní prostředky selhávají, což je podle ní i tento případ. Uvedla také, že u některých typů pachatelů stojí týrání zvířat na počátku pozdější násilné trestné činnosti na lidech.

Soudci budou muset podle Válkové nové možnosti trestů citlivě využívat podle společenské škodlivosti a podle osobnosti pachatele. Není absurdní zvyšovat trestní represi, ale bylo by absurdní každého odsoudit do vězení při prvním excesu, dodala.

Senátní verzi podpořil nedávno po jednání s ochránci zvířat premiér Andrej Babiš (ANO). »Česká republika je často označována za množírnu Evropy, a to se musí změnit,« napsal na sociální síti.

(ste)