Ilustrační FOTO - Pixabay

Není důvod skupovat potraviny a roušky

Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na veřejnost, aby kvůli šíření nového typu koronaviru v Evropě nepropadala panice. Není podle něj důvod skupovat ochranné roušky a potraviny. V České republice žádný případ nemoci dosud nebyl zachycen.

»Není žádný důvod k panice, opravdu není nutné nakupovat zásoby potravin ani roušek, není pro to nejmenší důvod,« řekl Babiš na mimořádné tiskové konferenci.

Kontaktoval také českou velvyslankyni v Římě, aby ho informovala mimo jiné o zásobování v uzavřených oblastech. »Oblast, kde žije 50 tisíc obyvatel, z nichž nikdo nemůže tam ani ven, zásobují tři vozy,« uvedl Babiš. Panice v českých obchodech nerozumí. »Nerozumím, proč naši lidi kupují potraviny a zásobují se. Potraviny v obchodech určitě nedojdou. Různé teorie jsou nesmyslné, protože nikdy k tomu nemůže dojít,« uvedl k informaci, že ve státních rezervách jsou zásoby na 1,3 dne. Média vyzval ke střízlivému postupu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) doplnil, že v domácí karanténě nařízené krajskými hygienickými stanicemi je nyní v ČR 307 lidí. Nejčastěji pobývali v rizikových oblastech severní Itálie, ale jsou bez příznaků. Pokud by se u nich objevila horečka nad 38 stupňů Celsia, dušnost nebo kašel, byli by testováni. Dosud bylo ve Státním zdravotním ústavu otestováno 154 vzorků, u žádného se nákaza nepotvrdila. »Všechny výsledky jsou negativní,« uvedl Vojtěch.

Před panikou varovala také stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Myslím si, že není žádný důvod k panice. I když je nárůst případů v Itálii, Íránu a Jižní Koreji znepokojivý, virus stále nedosáhl úrovně pandemie. Proto není nutné šířit neopodstatněný strach,« řekla v rozhovoru pro náš list. Rovněž apelovala na občany, aby v případě příznaků postupovali podle pokynů. »Chce to používat rozum, a ne se řídit tím, co se vykládalo v hospodě, ve frontě nebo se psalo na internetu. Nenakupovat zběsile zásoby potravin, které se ani nedají spotřebovat,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Stoupá počet uzdravených pacientů

Podle ministra je třeba mluvit nejen o nakažených, ale i uzdravených. »Výrazně stoupá počet uzdravených pacientů. Aktuálně je to 36 861 celosvětově uzdravených pacientů,« řekl. Nakažených je už téměř 84 tisíc, více nových případů aktuálně přibývá mimo Čínu, kde epidemie začala. »Přes 80 procent lidí má lehký průběh velmi podobný respirační chorobě,« dodal ministr. »Tato nemoc není smrtelná, je to podobné jako v případě chřipky,« uvedl. Vážnější průběh mají senioři a chronicky nemocní.

Zemí s třetím nejvyšším výskytem nákazy je Itálie. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly většina evropských případů, které se objevují v jiných zemích, souvisí právě s Itálií. »Jsou informace o tom, že někteří se nakazili třeba na letišti v Miláně,« řekl náměstek.

Babiš uvedl, že v pondělí opět zasedne Bezpečnostní rada státu, Vojtěch a zástupce hejtmanů tam předloží postup a plán, jak postupovat v případě, že by byl v ČR zjištěn koronavirus. Zabývat se budou také Světovým pohárem v biatlonu, který se má konat příští týden v Novém Městě na Moravě. »Budeme muset vyhodnotit, jestli a jakým způsobem by tato akce měla proběhnout. Je čas rozhodnout do středy,« uvedl premiér. Bezpečnostní rada státu může teoreticky doporučit zrušení závodu, nebo nařídit určitá bezpečnostní opatření.

Nemocnice v Novém Městě na Moravě vydala prohlášení, že v době konání Světového poháru v biatlonu posílí služby na infekční ambulanci. Pomoc jí v případě potřeby slíbila další zdravotnická zařízení kraje. Pro návštěvníky závodů připravila nemocnice informační letáky přeložené do pěti světových jazyků. Ochranných pomůcek má dostatek. »Všechny složky nám potvrdily, že jsou na to dobře připravené a souběžné postupy upravují,« řekl ČTK novoměstský starosta Michal Šmarda (ČSSD).

Obchodníci mají dostatečné zásoby

Podle obchodníků zájem o nákup především trvanlivých potravin kvůli šířícímu se koronaviru neopadá. Zásoby mají ale dostatečné a průběžně doplňují sklady. Lidé kromě kamenných prodejen hojně využívají objednávky potravin přes internet. E-shop Košík.cz hodlá zavést hmotnostní limit 50 kilogramů na jeden nákup. Omezuje také počet kusů jednoho druhu zboží na jednu objednávku.

Podle ředitele Tomáše Jeřábka chce zabránit pouze extrémním nákupům, které měly v posledních dvou dnech až půl tuny. Lidé za ně utráceli mezi 5000 a 8000 korunami. »Není možné, aby několik jedinců znemožnilo nakoupit všem, kteří to potřebují,« uvedl.

Konkurenční firmy Rohlík.cz a Tesco podobná opatření nechystají. Své služby a produkty ale dočasně nepropagují.

Prodejci mají podle svých vyjádření dostatečné zásoby trvanlivých potravin. Obchodní řetězce naplnily své sklady na maximum a díky dobrým vztahům s dodavateli jsou schopny zásoby velmi rychle doplňovat.

(jad)