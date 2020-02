Ilustrační FOTO - Pixabay

Výběr digitální daně se asi odloží a bude nižší

Možná až od příštího roku, tedy o půl roku později, než se počítalo, by mohla začít v České republice platit nově zaváděná tzv. digitální daň. Její sazba by mohla klesnout z vládou navrhovaných sedmi na pět procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce digitální daň zařadit na pondělní jednání koaliční rady. Chce tam otevřít jak otázku odložení účinnosti, tak také změny sazby. Řekla to v České televizi. Před daní již dříve varoval velvyslanec USA v Praze Stephen King, v Poslanecké sněmovně k ní má výhrady opozice. Možných odvetných opatření se obávají i mnohé české firmy.

»Když se projednával věcný záměr zákona, naše rozmezí bylo od tří do pěti procent. Vláda předložila sazbu ve výši sedm procent. Pokud bude většinová shoda snížit daňovou sazbu ze sedmi na pět procent, s tím KSČM problém mít nebude,« zdůraznila pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Pokud jde o odložení účinnosti zákona o digitální dani, s tím komunističtí poslanci problém také nemají. Podle Vostré se ukázalo, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) neposkytl rozpočtovému výboru zcela přesné informace o postoji americké strany. »Tím nám trochu zkreslil přístup a pravda je, že poslanci KSČM zastávají názor, že bychom na tomto zákoně měli preferovat shodu v rámci OECD. Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou hodně globalizované, myslíme si, že společný postup států EU a států v rámci OECD je právě v této věci na místě,« zdůraznila Vostrá.

Poukázala na to, že zákon už má třeba Francie či Itálie – a také s odloženou účinností, takže nejsme sami. »Tam se sazby pohybují od tří do pěti procent, Rakousko nyní připravuje legislativní návrh také s pěti procenty. Možná paradoxně toto naše projednávání trochu uspíší jednání v rámci OECD,« dodala předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny s tím, že ve výboru je zřejmě většinová shoda na pěti procentech.

Hamáček se nestačí divit...

Daň se měla podle vládního návrhu začít vybírat již letos a v objemu 2,1 miliardy s ní počítá již letošní schválený rozpočet. Podle ministryně Schillerové však nejde o vysokou částku. »Rozpočet by si s tím určitě poradil,« řekla ČT. Předsedu ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka informace překvapila. Poukázal na to, že digitální daň vznikla v rámci dohody vládní koalice ANO a ČSSD.

Návrhem zákona o dani z digitálních služeb se nyní zabývá sněmovní rozpočtový výbor. Projednávání však přerušil do 18. března, aby jeho členové mohli podávat pozměňovací návrhy. Řada z nich chce sazbu daně snížit. Digitální daň, jejíž návrh výbor projednává, by se vztahovala na velké internetové firmy v ČR. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple. Podle návrhu ministerstva financí by se měla vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 mld. Kč), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Do státního rozpočtu by daň měla přinést zhruba pět miliard korun ročně.

Piráti chtějí daň snížit na pět procent stejně jako SPD. »V tuto chvíli by nebylo rozumné, abychom prosazovali nejvyšší daň v Evropě,« řekl Jan Hrnčíř (SPD). Lidovci chtějí tříprocentní sazbu. Druhé čtení a závěrečné schvalování návrhu zákona ve Sněmovně by se mohlo uskutečnit na dubnové schůzi.

O digitální dani pro velké internetové firmy mluvili už v roce 2017 představitelé EU. Rok poté Evropská komise představila návrhy na změny v jejich zdanění, ale ministrům financí členských zemí unie se nepodařilo najít shodu na možné podobě budoucí daně. Některé země včetně ČR se proto rozhodly jednat samy.

