Broadway je dospělá

Tak je to tady. Nejznámější pražská muzikálová scéna, Divadlo Broadway, proklínané (zejména kritiky) i milované (zejména diváky), takové, které vyvolává hodně emocí, ale nikdy ne nudu, oslavilo svou dospělost. Dne 22. 2. 2020 mu bylo 18!

Přesně před 18 lety totiž proběhla první ze tří premiér Kleopatry Michala Davida, po Draculovi Karla Svobody snad nejprůlomovějšího původního českého muzikálu u nás. Kleopatru proslavila nejvíce Monika Absolonová, kterou zase nejvíce proslavila Kleopatra, Broadway však rozhodně nestála a nepadala jen s ní. Ostatně Monika už v DB nehraje a nezpívá bezpočet let, právě proto chyběla i na minulotýdenních oslavách zdejší dospělosti. Kleopatru 2020 zpívaly za původní zakladatelskou generaci Radka Fišarová a za nové interpretky této megarole Alžbeta Bartošová, současná největší ženská hvězda Broadwaye, která nejen v DB jde z role do role posledních devět let.

Na výročním koncertu tentokrát chyběly i dvě největší mužské hvězdy divadla, Josef Vojtek a Marián Vojtko, ti ale v DB stále účinkují a pomáhají zaplňovat sál pro téměř 900 diváků od čtvrtka do neděle týden co týden. Vyjmenovávat všechny hvězdy DB by si vyžádalo prostor na samostatný článek, proto se omezíme jen na ty, které 18tiny s producenty Oldřichem Lichtenbergem a Michalem Davidem slavily. Večer moderovala Yvetta Blanarovičová (mj. zdejší Mata Hari) a na jevišti se mj. vystřídali: Jan Kopečný, Josef Vágner, nadějná Nelly, Tomáš Trapl, Petr Kolář, Bohuš Matuš, Michaela Gemrotová, Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy, Tomáš Löbl, Eliška Bučková, Pavel Trávníček, Tereza Mátlová či Josef Laufer.

Koncert připomněl vždy minimálně jedním hitem téměř všechny muzikály, které se na prknech DB za těch 18 let objevily. Ať už to jsou mezinárodními úspěchy ověnčení Tři mušketýři či Muž se železnou maskou, opakovaně se vracející Angelika či Kat Mydlář (ten bude mít obnovenou premiéru 2. dubna), filmové klasiky Rebelové a Adéla ještě nevečeřela, Hamlet (Janka Ledeckého), Casanova (Zdeňka Bartáka) či Mona Lisa (Bohouše Josefa), dětská představení jako Andílci za školou (od března v kinech) či aktuální Kocour v botách, hitmuzikály s písněmi Michala Davida, Janka Ledeckého, Václava Neckáře (stále aktuální Mýdlový princ) či Heleny Vondráčkové (stále aktuální Kvítek mandragory), hostující Trhák či Zasněžená romance a další. Jeden z největších hitů nejen Kata Mydláře Stárnutí zrádné si po odchodu Karla Gotta na věčnost zazpíval Michal David s Honzou Kopečným a před finálovým přídavkem Teď královnou jsem já Michal s doktorem Lichtenbergem pozvali na nové projekty, které zdejší produkce chystá. Ať to bude dětský muzikál Ostrov pokladů, hitmuzikál s peckami Waldemara Matušky, nový velkolepý titul Michala Davida Troja či muzikálový ples 6. 2. 2021 a další O2 arena v únoru 2022 ke dvacetinám Divadla Broadway. To pak bude Na Příkopě hrát minimálně do roku 2032!

Roman JANOUCH

FOTO – Martin J. POLÁK