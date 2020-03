Na přírodovědecké fakultě v Olomouci neznají biologickou ochranu?

Tak jsem se z Haló novin 21. 2. 2020 dočetl, že podle jistého Emila Tkadlece z přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (z akademické sféry, nikoliv z lobbistických organizací zemědělců, jak by někdo očekával!) »neexistuje žádná biologická ochrana, která by populace hrabošů účinně snížila« (a proto používejme na hraboše chemické jedy).

Už na základní škole (pravda, bylo to za socialismu, kdy naše základní a střední školství na rozdíl od dneška patřilo ke světové špičce) jsme se učili, že se v rozhodující míře myšmi a hraboši živí naše sovy (s výjimkou největšího výra), káňata a poštolky (90 procent potravy), lasičky, kuny, tchoři, kočky, ale nepohrdnou jimi ani mnohé další druhy savců a ptáků (čápi, volavky, lišky, jezevci apod.). Aby uživili sebe a v letním období také svá mláďata, musí chytit a sežrat myší a hrabošů velké množství. Obávaní škůdci polí z 60. let křečci a syslové se mezitím dostali u nás na pokraj vyhubení.

Ano, v naší zemědělské krajině hraboše účinně neregulují. To by nemělo překvapovat. Od jisté doby v mnoha převážně zemědělských regionech, zvláště pak v nejúrodnějších nížinách, dominují velké širé rodné lány. Zuřiví rozšiřovatelé plochy zemědělské půdy v zájmu jejího snadnějšího obhospodařování velkou zemědělskou mechanizací vykáceli kdejakou rozptýlenou zeleň, rozorali kromě majetkových mezí, kde to nebyl velký problém, také kdejakou protierozní mez, napřímili kdejaký vodní tok a donutili ho téci nesmyslně umělým korytem, nejednou i betonovým. Tak postupně vytvořili lány běžně 100 a více hektarů velké. Velké lány jsou ale zranitelné škůdci i chorobami plodin, mimo jiné hraboši a dalšími myšovitými. Zemědělci je nejčastěji hubí různými jedy, které zabíjí i to málo predátorů myšovitých, kteří přežili obrovské scelování polí. Zdá se, že tuto elementární skutečnost pán z univerzity nezná nebo nechce znát. Tristní.

Chápu, že současné přemnožení hrabošů je kalamitní. Přesto základní cestou redukce hrabošů je zásadní posílení biologických forem ochrany našich polí. Je nutné uzákonit, že pole nesmí být větší než 30 ha (optimální je 10 ha) a že stávající velké lány se musí rozčlenit lesními pásy. Jinak by se neměly poskytovat dotace na zemědělskou výrobu. Nemělo by jít o drastické ztráty množství orné půdy. Šířka lesních pásů kolem 10 metrů by měla stačit. Tím se v první řadě omezí větrná i vodní eroze, omezí se sucho v krajině, vytvoří se i biotopy pro různé predátory myšovitých. Pokud je nebudeme decimovat používáním různých jedů, zredukují stav myšovitých na přijatelný. Jistě, nepůjde to rychle přes noc. Ale jiná efektivní cesta není.

Jan ZEMAN