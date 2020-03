Migrace a my

Jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek současnosti je migrace. Diskutována politickým i hospodářským establishmentem, stejně jako řadovými občany. Diskuse nasáklá ideologií, hluboce rozdělující veřejnost, často iracionální či motivovaná strachem z neznáma. Mnohdy směšující migraci s »islámským terorismem«. Pokusme se proto vymezit, jaké dopady má migrace na společnost a k čemu by neřízená a neomezená migrace vedla. Jaké jsou základní premisy?

Migrace ve své aktuální podobě nového civilizačního fenoménu vyvolává rozpory mezi členy Evropské unie, ovlivňuje volby, polarizuje obyvatelstvo s tím, že každá ze stran ideového konfliktu přijímá pouze svá fakta a jejich interpretaci. Domorodé populace hostitelských zemí mají právo regulovat vstup do země s přihlédnutím nejen ke svým zájmům, ale též ke smyslu pro dobročinnost ve vztahu k jiným společnostem. V rámci dobročinnosti by se bohaté společnosti měly více starat o zlepšování existenčních podmínek pro obrovskou většinu obyvatel chudých zemí než o šťastlivce, kterým se podařilo z nich uprchnout.

Pravděpodobně první otázkou je, proč pomáhat migrantům, když jimi jsou zpravidla mladí a vzdělaní lidé z lépe situovaných vrstev, neboť jen oni jsou schopni získat prostředky na cestu »do ráje«? Na úkor velké většiny svých skutečně živořících spoluobčanů. Taková migrace si pomoc nezaslouží, neboť přichází pouze s nataženou dlaní, bez snahy o zapojení se do života hostitelské země. To ve svých důsledcích pouze radikalizuje jejich obyvatelstvo. Proto je namístě případnou pomoc adresovat pouze na konkrétní projekty do zemí původu. Kritické poznámky nezávislých či humanitárních organizací a iniciativ lze odmítnout. Jejich multikulturalismus je ve skutečnosti civilizační hrozbou. Právě on, ve spojení se štědrostí sociálních systémů evropských států, je základem neúspěšné a zdlouhavé integrace migrantů, kterou nepotřebují. Přežívání na dávkách ve svých uzavřených lokalitách je pro ně sociálně, ekonomicky i kulturně výhodnější.

Problém je i ve velikosti a kulturní odlišnosti diaspory v hostitelské zemi. Jde o zdánlivě zřejmý, nicméně málo doceňovaný fakt, který se uplatňuje vzhledem k ruskojazyčným národnostním skupinám, resp. arabské či čínské komunitě, že totiž existuje nepřímá úměra mezi velikostí a odlišností diaspory na jedné, a účinnou absorpcí přistěhovalců do většinové společnosti na druhé straně (vietnamská komunita je u nás v tomto směru vzácnou výjimkou možná proto, že jako jediná přijala Českou republiku za svou novou vlast). Z toho plyne otázka: měli by mít imigranti nárok na slučování rodin? Právo zvát si své početné příbuzenstvo a nadměrně jím tak zatěžovat sociální a ekonomický systém hostitelské země? Odpověď je záporná.

Obdobná skepse je namístě v otázce rozsahu a rychlosti imigrace. Na prvním místě je faktor kulturních a etických hodnot, které jsou zejména imigrantům muslimského původu zcela lhostejné, zásadně rozporné s jejich vírou. Možnosti Evropy zvládnout invazi imigrantů (primárně muslimů) jsou velmi omezené a rizikové. Obsahují agresivní potenciál střetu civilizací. Nikoli pouze ekonomický, sociální, ale i mravní, kulturní, psychický. Dnes již jde o celkový vliv migrace na strukturu a způsob života většinové populace. Proto je namístě chápat migraci jako velké riziko za horizontem času. Proto souhlasím s názorem, že v důsledku migrační vlny a paralelně s ní by bylo žádoucí zostřit zákonná protiimigrační opatření a nově je formulovat.

Migrace lidí do bohatých zemí, a o tu jde, je emotivním silně zpolitizovaným fenoménem s negativními konotacemi. Jeden z hlavních souvisejících problémů pak spočívá v různosti imigrační politiky v jednotlivých zemích. Osciluje mezi otevřenými dveřmi podporovanými ekonomy, a dveřmi zavřenými, požadovanými voliči. Navíc se zde projevuje různý přístup k chudobě, sociální spravedlnosti, nacionalismu a rasismu. Racionální diskuse o migrační politice je možná pouze v případě, že toto vnímání odložíme stranou. Učiníme-li tak, pak lze formulovat některé obecně platné závěry:

Nebezpečí pro naši civilizaci představují ti, kteří zásadně odmítají naše představy o způsobu života. Pokud zůstávají na svém území, nemusí nás to prý podle mnohých zatím příliš vzrušovat. Není to pravda. Volný pohyb uvnitř schengenského prostoru je dostatečně varující.

Když se migranti dostávají na naše území, stávají se z nich »invazní predátoři«. Naším prvotním úkolem je diferencovat mezi nimi dle důvodu imigrace, délky pobytu, účelu migrace na ekonomické, bezpečnostní, ideové atd.

Integrace je významnou negativní externalitou a jako taková musí být striktně regulována, řízena a evidována vládou hostitelské země. Pouze ona má právo a moc ji řídit a regulovat. Vedoucí silou je a musí být původní populace hostitelských společností.

Jednou z hlavních příčin migrace je zásadní odlišnost sociálních modelů mezi státy. Skutečnost, že většina migrantů vyhledává především státy s vysokými sociální standardy, odůvodňuje jejich podstatnou redukci. S tím souvisí i nezbytné omezování přistěhovalectví rodinných příslušníků.

Klíčovou hodnotou, na které by migrační politika měla být postavena, není míra migrace, nýbrž míra, jakou je diaspora vstřebávána společností. Ta závisí především na vzdělanosti migrantů, jejich zapojení do pracovního procesu, příbuznosti kultur a celkové ochotě migrantů přijmout hodnoty hostitelské země. To se zatím nedaří.

Ladislav ŠAFRÁNEK