Je třeba se postavit do řady

Také herec Ivan Trojan se zapojil do kampaně. Je mi to líto. Byl jsem přesvědčen, že je spíše herec než politik, že nepatří k těm lačným zalíbit se »naší kavárně«. Jeho rozhovor zveřejněný před několika dny můj názor však změnil. Z onoho rozhovoru jsem se dozvěděl cosi o »komunistické jednotě«, jež se zase projevila při hlasování o novém ombudsmanovi, ale zvláště pak, že si cení toho, že lidé se angažují »za správnou věc«, a proto, pokud mu to závazky dovolí, že půjde 1. března demonstrovat s ostatními stoupenci Milionu chvilek. Nevyzval k účasti nikoho, ale tím, že se za ni postavil, vlastně jako by vyslovil pozvání.

Tentokrát půjde o ombudsmana Křečka. Slyšel jsem z jiných úst, jak prý bylo charakteristické, že ho do funkce zaváděl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. »Vrána k vráně«, řekl jakýsi »náhodně« vybraný člověk dokonce novináři, který ho zpovídal. Náhoda tomu chtěla, že nebyl k dispozici ani předseda Sněmovny, ani její 1. místopředseda. A další místopředsedové jsou přece stoupenci demokracie a »pravdy a lásky«. Nemohli se shodit před svými příznivci. Proto musel přijít Okamura. Horší by bylo, kdyby ani on nebyl k dispozici, jaké výmluvy by si pánové místopředsedové našli?

Demokracie podle scénáře některých »skalních demokratů« se tedy neprojeví jen pokusem nepustit Stanislava Křečka do budovy, tedy divadlem před budovou, kde v Brně sídlí ombudsman, ale i zmíněnou demonstrací Milionu chvilek. Proto musí některé známé osobnosti pozvat stoupence »demokracie« dokonce svým příkladem. Nepochybuji o tom, že mezi účastníky, snad dokonce na tribuně, bude Eva Holubová, Svěrákové, možná i herec Vetchý, ale tedy také Ivan Trojan a jistě i další herci z Dejvického divadla. A zdarma tu vystoupí nějaká ta kapela, kterou si oblíbila mladá generace. Proč tedy nepřijít?

Podivný výklad demokracie bude tedy tentokrát zaměřen proti Stanislavu Křečkovi, parlamentu – proti Senátu nikoli, ten přece ovládají »demokraté« - pak přijde na řadu vláda, prezident a všichni voliči tzv. nedemokratických stran. A u toho budou takové osobnosti, jako je herec Trojan. Kdo nepřijde, není demokrat. Také počasí prý bude přát. Zima pomalu odchází, pršet nebude, proč si tedy neudělat výlet do Prahy?

Kdysi jsme měli velké herce hodné obdivu, i když byli i takoví, kteří za roli by prodali i »vlastní babičku«. Dnes máme také herce, je totiž mnohem víc hereckých příležitostí a možností si vydělat než dříve. Jenže ten, kdo nejde »s námi«, nemusí příležitost dostat. A tak i přední herec Trojan se postavil do řady. Škoda. Jinak by mohl být »velkým«.

Jaroslav KOJZAR