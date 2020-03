Sametová revoluce

O tzv. sametové revoluci v Československu a ČR se za poslední léta hodně namluvilo, popsaly hromady papírů, všichni zažíváme výsledky v každodenní praxi. Jde mi ale o jinou sametovou revoluci. V loňském roce měla výročí a nevím, že by se o tom procesu něco řeklo v televizi.

Operaci, která nakonec přišla jako blesk z čistého nebe, provedla skupina sedmdesáti mladých důstojníků v čele s kapitánem Kaddáfím časně ráno 1. září 1969. Během dvou hodin obsadili uzlové body napřed v Benghází, pak v Tripolisu a postupně ve všech větších a posádkových městech Libye. Prakticky bez odporu převzali kontrolu nad nejdůležitějšími vládními a vojenskými objekty. Obavy, že by se v Kyrenajce nebo ve Fezzánu mohli setkat s ozbrojeným odporem, protiakcí, nebo že by intervenovaly britské síly či vojenský personál ze základny Wheelus v Tripolisu, se ukázaly jako liché. Británie a Spojené státy byly doslova zaskočeny. Patrně jen shodou okolností se v té době pohybovala ve Středozemním moři sovětská vojenská flotila se čtyřmi křižníky a u egyptských břehů kotvila výsadková skupina této flotily. Revoluce 1. září, v pozdější libyjské oficiální terminologii Al Fátih, »sametový« převrat, při kterém nebyla prolita ani kapka krve, a přece ve svých důsledcích zcela změnila tvář Libye, byla na světě… Ještě 1. září ohlásili mladí důstojníci v rozhlasovém vystoupení konec »temných věků«, tedy svržení monarchie, a vyhlásili Libyjskou arabskou republiku. Libye nyní měla s pomocí boží »vykročit cestou svobody, jednoty a sociální spravedlnosti a všem občanům garantovat rovnost a možnost důstojné práce«.

Tolik z knihy posledního velvyslance Miroslava Belici s názvem Naši lidé v Kaddáfího Libyi. No uznejte, jestli by to bylo možné zveřejnit v televizi. Nebylo, protože by šlo o propagaci nějaké formy počátku socialistického vývoje… Samozřejmě to vypadá pohádkově. Tak snadné to ale nebylo, ta operace se třikrát odkládala. Důležitý je ale výsledek. I to, že to výše jmenované mocnosti Kaddáfímu nikdy neodpustily. V tom okamžiku připravovaly odvetu. Jakou, to jsme viděli a vidíme po »arabském jaru«. Příčina byla podle mě v rozpadu zemí socialismu v čele se Sovětským svazem. »Vyspělé« země imperialismu vycítily, že by se rády nejen do země Kaddáfího pro znárodněné těžařské společnosti navrátily… Všude se najdou »příznivci«, kteří tomu pomohou, podlehnou. Najdeme je v mnoha zemích. Tedy opozici, která se zaplatit nechá. Vždy se zaměří pozornost na prodejné. V Somálsku Hutuové a Tutsiové, ve Španělsku Baskové a Katalánci, v Belgii Valoni a Vlámové, ve Spojeném království protestanti a katolíci, nebo šíité a sunité ve světě arabském… Možná to není až tak dobrý příklad, ale všude jsou protiklady.

Teď mi jde ale o něco jiného. Je docela neuvěřitelné, že šest let poté se uskutečnil mezinárodní veletrh. Vystavovaly tam mnohé země své zboží z celého světa. A já jsem měl to štěstí být u toho. V těchto dnech před 45 lety… S kolegou jsme smontovali vesnickou školu z mobilních buněk. Kolem toho byla řada problémů, ale tak to je vždy. Už jsem několik článků o mém pobytu v Libyi psal, ale nějak jsem nečetl žádný příběh ostatních, kterých bylo v Libyi něco kolem 40 tisíc. Tak ještě přidám pár zkušeností. Tedy v roce 1975, kdy mi bylo 23 let…

Byli jsme s kolegou ubytováni v hotýlku, který ještě nebyl pro veřejnost v provozu. Únor i v Libyi je měsíc zimní. V noci chladno, přes den to šlo. Koupili nám pro zahřátí petrolejová kamínka, tak jsme si je zapálili, ohřáli konzervu k jídlu a šli spát… Ráno se vzbudili a nevěřili jsme, co se děje. Všude temno, poletovaly saze. Kolem úst černo, stejně tak na postelích i kolem dveří, jak trochu protahovalo. Tak to byla naše první zkouška z nového prostředí… Říkali jsme si, že jsme mohli dopadnout hůř a jet domů v zinkové rakvi. To jenom taková odbočka ze čtrnáctidenního pobytu v cizí zemi. Zemi sametové revoluce. Ještě jsem byl v Libyi potom dvakrát a jiní další a další roky… Diplomaté, obchodníci, technici, naftaři, silničáři, vodohospodáři, mechanici a další řemeslníci. Nemůžu nepřipomenout, že tyto vztahy musel také někdo vyjednat. Za Husáka, za Štrougala? Kdo by to dnes chválil?

U Kaddáfího jsme měli zelenou, jak o tom sám mluvil. Když jsem ho viděl projíždět městem a zdravit lid, bylo to úchvatné. To muselo právě skončit, neboť dával příklad dalším zemím vymanit se z kolonialismu. A jeho projekt zúrodnit a vytvořit Spojené státy africké už nikdo nezvedne. Dnes je v zemi víc jak deset let chaos, a o to šlo. Dalo by se pokračovat, ale myslím, že jsem k »sametové revoluci« v Libyi trochu přispěl. Chtěl jsem ale také připomenout, odkud vyšla děsivá migrace… Rozvracet státy, které se vydaly svou cestou po rozpadu kolonialismu, je ten největší hazard tzv. »vyspělých západních zemí«. Kdo to řekne na kameru ve sdělovacích prostředcích?

Jan TANCIBUDEK