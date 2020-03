Ilustrační FOTO - Haló noviny

Letošní rok bude podle Babiše pro řidiče na D1 kritický

Letošní rok bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na D1 pro řidiče kritický. Bude se opravovat sedm úseků v délce 71 kilometrů. Nejhorší budou letní měsíce. Babiš to dnes novinářům řekl, když se přijel podívat na bourání dvou dálničních nadjezdů mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec. Premiér uvedl, že do dálnic dá letos stát přes 100 miliard korun.

Babiš se podle svého vyjádření přijel přesvědčit, že stát splní slib, že D1 z Prahy do Brna bude opravená nejpozději v roce 2021. "Tento rok bude pro naše řidiče kritický, protože budeme rekonstruovat sedm úseků v délce 71 kilometrů. Dnes to začalo. Dopředu se omlouváme, ale ta dálnice měla být už dávno rekonstruována. Nejhorší bude odjezd na dovolené, červen, červenec. Ale od srpna bude počet uzávěrek menší, příští rok (se) budou (opravovat) jenom tři úseky v délce 34 kilometrů, potom budeme mít de facto 160 kilometrů nové dálnice mezi Prahou a Brnem," řekl Babiš.

Vláda má letos rekordních 109 miliard Kč na investice do dálnic, uvedl Babiš. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl, že za posledních 14 dní se podařilo zvýšit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury téměř o 20 miliard Kč. "Daří se nám stavět nové úseky za poměrně rozumných cen, pohybujeme se okolo 200 milionů korun na jeden kilometr. Ještě v roce 2010 to bylo 370 milionů na jeden kilometr a v roce 2013 to bylo 330 milionů na jeden kilometr. Pro celý resort dopravy je D1 jasnou prioritou," řekl ministr.

D1 opravují firmy Eurovia, Strabag, Skanska a Metrostav. V omezeních na dálnici budou radary. "Naším cílem je, aby řidiči zpomalili. Nejde jenom o to, aby chránili sami sebe, ale na stavbách pracují dělníci a není to jednoduchá práce, často v extrémním horku, a nikdo není nadšen, když mu 50 centimetrů za zády jezdí auta stokilometrovou rychlostí," řekl ministr.

Silničáři s policisty dnes v 19:00 zavřeli v obou směrech D1 na Pelhřimovsku kvůli bourání dvou nadjezdů mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec. Auta musejí jezdit do neděle do 9:00 po objízdných trasách. Přestavba nadjezdů je součástí oprav tohoto úseku D1, vozovka se rozšíří o 75 centimetrů na obou stranách. Nové nadjezdy budou hotové v říjnu, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

U Humpolce dnes firma Eurovia začal bourat most z roku 1972. "Bourá se proto, že poměrově vadí budoucímu rozšíření dálnice, ale myslím si, že nás (nic) nepřekvapí, je to asi pátá nebo šestá demolice, kterou na D1 děláme," řekl novinářům předseda představenstva Eurovie Martin Borovka.

Babiš dnes také řekl, že s vedením ŘSD probere zdržení staveb obchvatů měst, jako jsou Břeclav, Znojmo, Mikulov, Havlíčkův Brod nebo Náchod. "Jsme kritizováni za zpoždění. My máme peníze, chceme stavět, ale je těch případů 108, kde nám v tom brání žaloby aktivistů," řekl premiér.

(čtk)