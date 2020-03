Čínu a Indii ničí vražedné mikročástice

Čína a Indie mají nejvíce měst s ovzduším silně znečištěným prachovými mikročásticemi. Ty mohou být příčinou předčasného úmrtí. V úterý o tom informovaly hnutí Greenpeace a švýcarská technologická společnost IQAir, které analyzovaly znečištění ovzduší v 5000 městech po celém světě.

Na území Číny a Indie se nachází 90 % z 200 světových měst, která čelí extrémně vysokému znečištění ovzduší zapříčiněnému mikročásticemi PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru). Zbylých deset procent nejvíce znečištěných měst leží převážně na území Pákistánu a Indonésie.

Podle dat z roku 2019 byla v kategorii megapolí nad deset milionů obyvatel situace nejhorší v Dillí, v závěsu za ním následovaly pákistánský Láhaur, bangladéšská Dháka a indická Kalkata.

Přístroj na měření polétavého prachu. FOTO - Wikimedia commons

Ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je znečištěním vzduchu nejvíce zasažená Jižní Korea, v Evropě pak Polsko a Itálie. V žebříčku srovnání nejznečištěnějších měst zaujímá Praha 1973. pozici. V rámci ČR dopadla nejhůře obec Dolní Lutyně na Karvinsku, která se umístila na 502. příčce.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zapříčiní znečištění ovzduší sedm milionů předčasných úmrtí ve světě ročně. Většinu z nich mají na svědomí právě mikročástice PM 2,5.

Způsobují rakovinu

Průměr mikročástic PM 2,5 odpovídá asi třicetině lidského vlasu. Díky svým miniaturním rozměrům mohou proniknout skrz plíce do krevního oběhu a způsobit astma, rakovinu plic a kardiovaskulární onemocnění. Příčinou jejich výskytu jsou písečné bouře, lesní požáry, zemědělství, průmysl nebo spalování fosilních paliv. Průměrná denní koncentrace těchto mikročástic v ovzduší by podle WHO neměla překročit 25 mikrogramů na metr krychlový.

(čtk)