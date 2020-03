Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). FOTO - Haló noviny

Hejtmani: Není důvod pro paniku

O financování silnic, humanitární pomoci Číně v boji s koronavirem a připravenosti krajů na případné šíření koronaviru v ČR panovala ve včerejších Otázkách Václava Moravce ČT shoda. Diskuse se zúčastnili hejtmanka Středočeského kraje a místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmani Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) a Kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD).

Dnes má Bezpečnostní rada státu (BRS) rozhodnout o tom, bude-li se v příštím týdnu konat v Novém Městě na Moravě Světový pohár v biatlonu. Na akci má přijet 35 000 diváků a účastníků, z toho na čtyři tisíce ze zahraničí. Podle hejtmana Kraje Vysočina Běhounka, který je na radu pozván, se bude vše posuzovat komplexně, musí se mj. zohlednit i 60 milionů korun investovaných do velké sportovní akce. Pokud stát řekne, že riziko je velké, pochopitelně se podřídíme, uvedl Běhounek v pořadu.

Ústecký kraj dodá lékařům respirátory

Důvod k panice nevidí ani hejtmanka Středočeského kraje. »Pokud však BRS vydá nařízení, že hromadné akce se nemají konat, tak se podřídíme,« řekla a upozornila na očekávaný ekonomický přínos akce. Před uměle vyvolávanou panikou varoval též hejtman Bubeníček, který je kandidátem KSČM v doplňovacích senátních volbách ve volebním obvodu Teplice, »na vše je třeba se dívat reálně«. V pátek zasedla Bezpečnostní rada Ústeckého kraje a kraj je dle možností připraven, ubezpečil. Bubeníček informoval, že všichni praktičtí lékaři v Ústeckém kraji dostanou od kraje respirátory, aby sami byli před koronavirem chráněni. Kraji se podařilo zajistit objednávku těchto ochranných pomůcek za příznivou cenu a následný týden by je již lékaři »v první linii« mohli získat.

Také Středočeský kraj a Kraj Vysočina uvolní prostředky. Běhounek, který je původní profesí lékař, zdůraznil nutnost dodržovat doporučení nenavštěvovat v případě podezření na onemocnění koronavirem přímo praktického lékaře, nýbrž ho telefonicky kontaktovat, případně kontaktovat hygienickou stanici.

Kraje hospodaří zodpovědně

Hejtmani odmítli i ekonomickou paniku, která by mohla v důsledku koronavirové nákazy podlomit ekonomický růst ČR. Kraje jsou, jak uvedli hejtmani zúčastnění v Otázkách, zodpovědné a s krátkodobými výpadky si poradí. Kraje s obcemi hospodaří s přebytky, které byly loni vyšší než předloni. »Na prvním místě je zdraví, aby se celosvětově podařilo situaci zvládnout. Pokud dojde ke krátkodobému výpadku, kraje si s tím dokážou poradit. Ano, jsme jako kraje trestáni za to, že dobře hospodaříme,« poznamenal Bubeníček. Uvedl také, že kraje mají své opodstatnění, a proto musí být i finančně zajištěny, aby mohly dobře fungovat. »Nedovedu si představit, že z obcí by se šlo rovnou na ministerstvo,« odtušil.

Aktuálně přišel Liberecký kraj s návrhem na přenastavení financování krajů, aby při rozdělení daňových výnosů pro kraje se přihlédlo také k délce jejich silniční sítě a počtu obyvatel. Do výčtu sdílených daní by mohly být zařazeny také silniční daň a daň z minerálních olejů. »Berme to jako otevření diskuse,« reagovala Jermanová s tím, že je třeba diskutovat také o financování sociálních služeb a vůbec o celkovém financování krajů. »V rámci Asociace krajů se dokážeme velmi seriózně domluvit,« ubezpečil Bubeníček. Ke shodě na novém nastavení může dojít do poloviny roku.

Investovat do silnic musí i stát

Závažným tématem jsou investice do silnic 2. a 3. třídy, které se nacházejí ve správě krajů. Stát na ně např. vloni poslal 4 mld. Kč – 2 mld. ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 2 mld. z fondů Evropské unie. Tento příspěvek kraje očekávají i nadále.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) již dříve sdělil, že není jisté, že by státní rozpočet tuto částku krajům dal. Není to tak, že kraje mají spoustu peněz, opáčila Jermanová, ačkoli kraje vykonávají mnoho činností i pro stát. Kraje dostaly silnice do své správy podfinancované. Právě Středočeský kraj jako kraj tranzitní se vyznačuje značným dopravním provozem, a přitom stát nedokončil Pražský okruh, není dokončena dálniční síť, a tak motoristům nezbývá než »jezdit po dvojkách a trojkách«, které má ve správě kraj. Kraj investuje ročně do oprav silnic přes miliardu.

Hejtman Bubeníček upozornil, že když vznikly kraje, přestal stát investovat do silnic 2. a 3. třídy, z čehož vznikla jejich velká zanedbanost. »Věřím, že rozum převládne a aspoň 3 mld. Kč se i letos najdou a do silnic půjdou,« uvedl. Ústecký kraj má 800 km silnic 2. třídy a necelých 3000 km silnic 3. třídy, k tomu je však nutno připočítat mosty, jejichž stav se také musí sledovat a opravovat je, připomněl hejtman Bubeníček. Běhounek, který je prvním místopředsedou Asociace krajů pověřený jejím řízením, navázal, že kraje vlastní 48 700 km (cca 87 %) silnic. Z 870 mostů na Vysočině je 170 v havarijním stavu, tj. čtvrtina. Jako doyen hejtmanů konstatoval, že krajům se dlouhodobě nedaří prosadit, aby SFDI musel přispívat určitou částkou na financování silnic 2. a 3. tříd ze zákona, vlády dávají přednost každoročnímu vyjednávání.

»Přijde mi vůči krajským reprezentacím velmi nefér, pokud jim není dopřán dostatečný sluch,« postěžovala si Jermanová a uvedla příklad, kdy Asociace krajů není dosud oficiálním připomínkovým místem návrhů zákonů, na rozdíl od Svazu měst a obcí. Podle Bubeníčka i poslanci a poslankyně žijí v krajích, i oni potřebují kvalitní komunikace a měli by mít tedy zájem na patřičném finančním zajištění krajů. Upozornil na to, že i kůrovcová kalamita má vliv na zhoršení stavu silnic 2. a 3. třídy, protože v lesích pracuje těžká technika, která silnice ničí.

Humanitární pomoc jako gesto

Do ČLR včera odcestovala leteckým speciálem česká humanitární pomoc na boj proti koronaviru. Tvořily ji i dary krajů a měst, určené pro partnerské kraje a města v Číně, které si českou pomoc v Pekingu vyzvednou (více na jiném místě). Mezi dary je mj. 387 kg zdravotnických pomůcek, které Vysočina a město Třebíč nakoupily již předtím, než začala diskuse o koronaviru, vysvětlil Běhounek.

Kraje i Asociace krajů komunikují s ministerstvem zahraničních věcí, s nímž má asociace uzavřené memorandum o spolupráci, uvedla Jermanová. Případné dohady, se kterými přišel moderátor Václav Moravec, například, že o cestě prezidentského kancléře Vratislava Mynáře do Číny nevěděla vláda, hejtmani a hejtmanka odmítli, neboť nemají bližší informace. Podle Bubeníčka by se podobné nevyjasněnosti měly řešit konkrétními jednáními, nikoli přes média.

Krajské reprezentace tuto několikatunovou humanitární pomoc chápou jako gesto, nikoli že by humanitární pomoc mohla zásadně situaci vyřešit.

(mh)