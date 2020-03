Ilustrační FOTO - Pixabay

Vítěz OLaNO chce rychlou dohodu o vládě

O rychlou dohodu na podobě příští slovenské vlády bude po sobotních parlamentních volbách usilovat šéf vítězného opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič.

Vyjednávat o koalici hodlá se třemi dalšími stranami, které se spolu s OLaNO (25,02 % hlasů) vymezovaly vůči dosud nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD, druhý se ziskem 18,29 % hlasů) expremiéra Roberta Fica. Matovič to řekl v debatě televize Markíza, které se zúčastnil spolu se zástupci dalších stran zvolených do sněmovny. »Není třeba čekat. Čím dříve tím lépe. Je třeba udělat dobré dohody, dobré dohody dělají dobré přátele,« odpověděl Matovič na dotaz ohledně sestavování vlády. V noci se vyslovil pro vytvoření takové koalice, která by měla v Národní radě ústavní většinu. A zmínil například potřebu bezpečnostních prověrek soudců, jejichž zavedení ale dříve ústavní soud zrušil.

Lídrovi vítězného hnutí poblahopřáli Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM, a Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM. »Blahopřeji vítězi voleb, hnutí OLaNO a panu Igoru Matovičovi, a oceňuji i výsledek strany Směr-SD. Myslím, že nyní nastává nové období, tj., aby se z politiků, nebo alespoň z některých, stali státníci a unesli odpovědnost za řízení státu. Nejde o kritiku nedostatků, ale i o řešení skutečných problémů. Odpovědnost je tedy nyní na prvním místě,« uvedl Filip. »Vítězi voleb, hnutí OLaNO a Igoru Matovičovi, který ho vede, se sluší popřát vše dobré. Věřím, že spokojeni budou především občané Slovenska a nová vláda naplní jejich očekávání. V neposlední řadě doufám, že dobré vztahy budou pokračovat i s Českou republikou a jejími občany,« vzkázal na Slovensko Kováčik.

Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM.

Šéfové stran Jsme rodina (třetí místo, 8,24 % hlasů), Svoboda a solidarita (SaS, 6,22 procenta) a nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky (5,77 procenta) v debatě potvrdili zájem na jednání s Matovičem. Tyto strany spolu s protestní formací OLaNO podle výsledků obsadí ve 150členné sněmovně více než tři pětiny křesel, měly by tak dostatek hlasů i na změnu ústavy. Koaliční jednání se Směrem-SD milionář Matovič vyloučil. Již před volbami se postavil proti případné spolupráci s krajně pravicovou stranou Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby, která skončila ve volbách na čtvrtém místě se 7,97 % hlasů voličů. Do parlamentu poslali voliči celkem šest uskupení.

Důležitou roli ve formování nového kabinetu bude mít prezidentka Zuzana Čaputová, která v souladu s ústavou jmenuje nového premiéra a předtím podle tradice patrně pověří Matoviče, kterému se na Slovensku přezdívá Jánošík 21. století, sestavením nové vlády. Hlava státu podle svého mluvčího své kroky ohledně utváření vlády oznámí dnes. Dosluhující kabinet Petera Pellegriniho podá demisi po ustavující schůzi nového parlamentu, která se uskuteční do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Volební účast byla tentokrát vysoká a dosáhla 65,8 %. Byla nejvyšší od voleb v roce 2002.

Těsně před branami parlamentu zůstala koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která loni vyhrála na Slovensku volby do Evropského parlamentu. Na tuto koalici, jež obdržela v sobotním hlasování 6,96 % hlasů, se vztahoval sedmiprocentní volební práh. Stranám, které kandidovaly samostatně, stačilo pro postup do sněmovny získat aspoň pět procent hlasů. Ze strany Progresivní Slovensko vzešla nynější prezidentka Zuzana Čaputová. Ze sněmovny vypadli oba dosavadní koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a strana Most-Híd. Poprvé od roku 1989 nebude mít v parlamentu zastoupení početná maďarská menšina. KS Slovenska kandidátky nepostavila.

Slovenský premiér a volební lídr strany Směr-SD Peter Pellegrini před novináři poblahopřál Igoru Matovičovi a jeho hnutí k vítězství ve volbách. »Vítěz je jasný,« prohlásil po sečtení hlasů z více než poloviny volebních místností. Připustil, že Směr-SD, který dlouhá léta dominoval slovenské politice, nejspíše po těchto volbách odejde do opozice. Matoviče (46), který zbohatl na vydávání regionálních inzertních novin, média či političtí soupeři kvůli svéráznému stylu politiky dříve označovali za nepředvídatelného politika, šaška a poloblázna. Krátce před volbami, kdy průzkumy zaznamenaly výrazný růst popularity OLaNO, Matovič začal vystupovat na veřejnosti rozvážněji. V minulosti často používal populistická a jednoduchá hesla. Listu Pravda řekl, že patrně zůstane tím šaškem, který vždy říká pravdu. »Když jsem mluvil o šaškovi, mluvil jsem v tom duchu, že šašek měl vždy výhodu jako jediný králi na hradě říkat pravdu. Snažil jsem se tu pravdu vždy v politice říkat komukoliv bez ohledu na následky. Z tohoto pohledu ano, šaškem jsem se vždy cítil a zřejmě jím i zůstanu, protože vždy budu chtít tu pravdu hájit,« řekl Matovič.

Případná vláda pod vedením OLaNO patrně nezavede registrovaná partnerství osob stejného pohlaví, neuvolní drogovou politiku a nezruší sociální opatření předchozí vlády. Vyplývá to z prohlášení šéfů stran, které by mohly vytvořit koalici. Prezidentka Čaputová uvedla, že Slováci v sobotu volbou potvrdili touhu po změně.

(ava, čtk)