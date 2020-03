Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Koronavirus dorazil i do ČR

Česká republika má první tři potvrzené případy nákazy způsobené novým typem koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že dva lidé s pozitivními testy jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce, třetí je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

V Praze i Ústí leží muži české národnosti, druhý případ v hlavním městě se týká americké studentky. Všichni do ČR v poslední době přicestovali z Itálie, podle lékařů je ve všech případech stav pacientů dobrý, nic nenapovídá těžkému průběhu nemoci.

Testy na koronavirus byly pozitivní ve třech ze 13 případů. Výsledky přezkoumá laboratoř v Berlíně, řekl novinářům Vojtěch. V Praze je hospitalizován Čech, ročník 1952, který byl na konferenci na univerzitě v italském Udine, a Američanka narozená v roce 1999, která studuje v Miláně. V ČR je podle ministra s kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Muž ročníku 1976 hospitalizovaný v Ústí byl s rodinou v Itálii. Rodina je nyní v karanténě.

Všichni pacienti s pozitivními testy jsou izolováni na infekčních odděleních, uvedl Vojtěch. »Muž ročník 1952 pobýval na konferenci na univerzitě v Udine, po návratu byl v domácí karanténě,« uvedl Vojtěch. Podle šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové byl muž s hygieniky v kontaktu od 26. února a stýkal se pouze s manželkou. »Obtíže se mu stupňovaly, proto byl určen, aby mu byl proveden odběr,« řekla. Američanka byla vyšetřena v motolské nemocnici, následně převezena Na Bulovku. U její kamarádky z Ekvádoru by se měl test opakovat v pondělí, dodal ministr. »Informace k těm děvčatům zjišťujeme, nemáme je úplně přesné,« uvedla Jágrová.

V případě muže v ústecké nemocnici se jedná o pacienta, který byl na lyžařské dovolené v Itálii, uvedl Vojtěch. »Cestoval autem s manželkou a čtyřmi dětmi, všichni jsou v domácí karanténě a jsou bez příznaků, ale protože cestovali s tímto pánem, tak riziko nákazy je výrazné a budou testováni v dohledné době,« řekl.

Ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský řekl, že výsledky vyšetření jsou s velkou pravděpodobností přesné. Nálezy přesto bude potvrzovat německá laboratoř. »Nicméně mezitím už dávno probíhá hygienické šetření. Dál budeme potvrzovat vzorky těch kontaktů, které měly. Kolegyně Američanky a manželky a dětí případů z Ústí,« řekl.

Vojtěch uvedl, že lidé by měli zvážit cesty do rizikových regionů, pokud nejsou nezbytné. Především v severní Itálii existuje riziko nákazy, dodal. Uzavření hranic vyloučil, podle úřadů by šíření onemocnění nezastavilo, maximálně zpomalilo.

SZÚ rovněž vydal prohlášení, že není pravděpodobné, že by se nový typ koronaviru dostával do pitné vody, jak šíří pověsti na sociálních sítích. Podle ústavu nemusí vodárenské společnosti přijímat žádná opatření. »Ukazuje se, že infekční nemocný může vylučovat virus dříve, než se u něho objeví příznaky nemoci. I když je pravděpodobné, že se virové částice mohou objevit i v moči a ve stolici, zatím nevíme, jak masově a zda to může být významná cesta vylučování,« uvádí dokument SZÚ.

V České republice je polovina zdrojů surové vody podzemních a většina povrchových jsou vodárenské nádrže na horních tocích řek. »I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce,« píše se ve stanovisku.

Mobilní operátoři poslali všem svým českým zákazníkům pobývajícím v zemích, kde se šíří nový koronavirus, informační SMS. Zpráva upozorňuje na nebezpečí nákazy a odkazuje na webové stránky ministerstva zdravotnictví, na kterých mohou lidé najít podrobné údaje o viru i nemoci COVID-19. SMS obdrželi v pátek večer všichni Češi, kteří jsou v současné době v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii, sdělil výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Na zaslání zpráv se v pátek odpoledne s operátory dohodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. »Ministerstvo zdravotnictví žádalo provést rozesílku ve velmi krátké době, zejména proto, aby se stihlo informovat všechny české občany, u kterých se předpokládá, že se o víkendu budou vracet z Itálie,« uvedl Grund.

Koronavirem se ve světě dosud infikovalo přes 87 500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. V Německu se počet infikovaných oproti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.

(ste)