Větší kompetence zdravotním sestrám

Spolu s přesunem studia všeobecných zdravotních sester ze středních škol na vyšší odborné a vysoké se měly posílit i jejich kompetence.

Na konferenci o vzdělávání zdravotních sester to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle Vojtěcha návrat vzdělání všeobecných sester na střední školy, po němž část odborné veřejnosti a zejména tyto školy, volají, není možný. Na středních školách budou dál studovat takzvané praktické sestry, dříve zdravotničtí asistenti, kteří nemohou pracovat samostatně.

»Nedotáhli jsme myšlenku, že s vyšším vzděláním sester mají přijít také vyšší kompetence,« uvedl ministr. Podle něho resort na posílení role sestry v zdravotnickém systému pracuje. »Při jednáních s lékařskou veřejností to není úplně jednoduché,« dodal. Prvním krokem, který se chystá, je podle něj předepisování zdravotnických prostředků, jako jsou například inkontinenční pleny nebo berle. Dosud je pacientovi musí předepsat lékař.

Vzdělávání jako na houpačce

V posledních letech se vzdělávání sester často měnilo. Na vyšší odborné a vysoké školy se přesunulo v roce 2004 po vstupu Česka do Evropské unie, obor všeobecná sestra se tam studuje jako tříletý bakalářský. Od školního roku 2017/2018 je novelou zákona daná další možnost - čtyřletá střední zdravotnická škola a jeden rok vyššího odborného vzdělání. Umožňuje také přijetí zájemců do vyššího ročníku, než je první, pokud jim budou uznané absolvované odborné předměty. Do roku 2022 se počítá s ověřováním, jestli nový model vyhovuje.

Od příštího roku bude navíc možné studovat bakalářský obor i v kombinované formě, neboli na dálku při zaměstnání. Dál studovat se podle ministerstva školství snaží 90 procent středoškoláků z oboru praktická sestra.

Do zdravotnictví podle odhadů nastoupí třetina absolventů zdravotnických škol, další třetina obor brzy opustí. V nemocnicích jich podle odhadů chybí kolem 3000, úvazků všeobecných sester je asi 83 000. Hlavními důvody nedostatku je kromě demografického vývoje obecně a nízkých platů ve srovnání s ostatními vysokoškoláky právě komplikovaný systém vzdělávání.

Platy a mzdy rostou

Průměrný plat všeobecné sestry v akutní lůžkové péči byl loni podle Ústavu zdravotnické statistiky (ÚZIS) přes 38 500 korun, meziročně se zvýšil o 12 procent, za posledních pět let o 41 procent. Letos očekává průměr přes 42 000 korun. Mezi platy ve státních nemocnicích a mzdami v soukromých, krajských či městských je ale rozdíl několika tisíc korun měsíčně.

Ministerstvo zdravotnictví počátkem letošního roku informovalo, že platy ve zdravotnictví se vyrovnaly průměru EU. Podle evropského statistického úřadu Eurostatu z roku 2016 byl mzdový průměr Unie u sester asi 1,07 průměrné mzdy dané země, české sestry měly 1,1. Česká průměrná mzda byla v prvním pololetí letošního roku 34 105 korun.

