Nesmíme být loutky USA!

Po dohodě mezi USA a Tálibánem, kterou se zabýval předešlý komentář, se musím vrátit k výzvám, které prý jsou určeny také pro ČR a které jsou nám adresovány z různých stran. Snad jen jedna historická reminiscence. I když bývalý Sovětský svaz byl vojensky přítomen v Afghánistánu, nikdy na rozdíl od USA nevyžadoval, abychom se na takové vojenské akci podíleli. Tedy nemuseli jsme řešit, zda vojáky vyslat a kdy stáhnout.

Americký ministr zahraničí vyzval v rámci Mnichovské bezpečnostní konference evropské země, aby následovaly politiku americké vlády, například v přístup k Íránu, Číně nebo k čínské technologické firmě Huawei. V Mnichově tak byla jasně a nekompromisně potvrzena dávno Spojenými státy přidělená role EU a NATO jako vazala v lepším případě, v horším jako jejich obyčejného bezduchého slouhy. No opravdu nehoráznost!

Nemá smysl to vyčítat ani tak šéfovi americké diplomacie, od kterého jsem nic jiného nečekal, ale spíš současnému vedení EU, které mělo reagovat na výzvu USA jasným NE. Chybí mi skutečná emancipace Evropy. O tom píšu a mluvím již více než pět let. Přece se EU, potažmo ČR, nechce smířit s rolí slouhy Spojených států a skákat, jak písknou. Nejsme přece jejich loutky. Musíme být schopni prosazovat vlastní názory a vlastní zájmy. Nebo budeme papouškovat a jen říkat, co nám nařídí, dělat, co nám dovolí, mluvit s těmi, se kterými se smíme bavit? Budeme mít seznam, koho máme kategoricky odmítnout, nebo na koho namířit zbraně?! Rozhodně pak nemáme ani ten nejmenší důvod se zapojovat do obchodní války týmu Donalda Trumpa takřka proti všem (Brnu se vyhnul).

V podstatě překvapením konference je pak německá kancléřka Angela Merkelová, která například poznamenala, že zvyšování rozpočtu na obranu není jediné, co přispívá k bezpečnosti. Podle ní je důležitá i rozvojová pomoc. Merkelová se také vyslovila pro vícestrannost a společné rozhodování v klíčových otázkách. Tentokrát s ní musím snad poprvé souhlasit. Z Bruselu jsme se ovšem opět nedočkali ničeho! Jen si sedli do svých funkčních míst, tak pánové (dámy nevyjímaje) už zase neměli potřebu bránit Evropu, nebo alespoň EU a její zájmy! EU potřebuje věcný dialog s Ruskem, jehož cílem by bylo urovnání současných konfliktů, to prohlásil na konferenci v Mnichově druhý odvážný, tedy francouzský prezident Macron. Ostatní nic. Politika USA a NATO vůči Rusku totiž zůstává nedále nepřátelská a zatvrzelá. V důsledku toho se mezinárodní spolupráce na vybudování mírového světa rok od roku oddaluje.

Rusko prý je podle Západu viníkem všeho možného. Podobně jako je dnes i Huawei a další čínské společnosti a samotná vláda ČLR. Rád bych připomněl, že ani Rusko ani Čína však na rozdíl od USA nevyužívají kriminální organizace, různé NGO, nezákonné sankce a další sofistikované formy vydírání ke změně režimů nejenom u svých nepřátel a konkurentů, ale i u spojenců. A mohl bych znovu připomenout onu reminiscenci, kterou jsem článek začínal.

Největší hrozbou současnosti je podle mého názoru terorismus a extremismus. Ani s jedním se nevypořádáme, pokud se budeme neustále vzájemně napadat, rozdělovat svět na jen Západ a Východ. Evropa se rozhodně nesmí znovu stát světovým bojištěm, ani šachovnicí politických her USA. Musíme najít cestu, jak držet pohromadě, jako jeden kontinent s bohatou historií.

Téměř celý svět sužuje nová epidemie koronaviru. Máme jedinečnou příležitost spojit síly. Skutečná světová spolupráce a propojení je v boji proti této epidemii klíčová.

A tak musím znovu vyzvat k nové bezpečnostní konferenci, když výsledky Helsinské konference už jsou dávno v troskách. Opakuji, Evropa si zaslouží svou vlastní politiku, bezpečnost a spolupráci, asi bez bruselských byrokratů, a garanci musí dát stálí členové Rady bezpečnosti OSN.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM